Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της NOVA για τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό και το ερχόμενο ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Άρης για ακόμα μια χρονιά έχασε το μεγάλο στόχο του Κυπέλλου, καθώς ηττήθηκε με 3-0 από τον Παναθηναϊκό και έμεινε εκτός διοργάνωσης από τα προημιτελικά. Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet και αναφέρθηκε τόσο στο ματς της Λάρισας, όσο και στον αποκλεισμό, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο τραυματισμό του Τίνο Καντεβέρε.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

Για το τι μένει από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο: «Αυτό το οποίο έμεινε μετά τον πικρό αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό είναι ένα βαρύ πλήγμα για όλο το κλαμπ και ειδικότερα για το τεχνικό επιτελείο και για τους παίκτες, αλλά πάνω από όλους, για τον κόσμο της ομάδας. Το κλειδί σε αυτό το παιχνίδι ήταν ότι είχαμε ευκαιρίες που δεν τις κάναμε γκολ, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, που εκμεταλλεύτηκε τη δική του ευκαιρία. Όλα τελείωσαν με τα δύο πέναλτι που παραχωρήσαμε».

Για το τι πρέπει να διορθώσει ο Άρης ενόψει της συνέχειας: «Δεν πρέπει να δίνουμε τέτοιες ευκαιρίες για γκολ στον αντίπαλο. Οι κεντρικοί μας αμυντικοί Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ πλέον είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, μετά από δύο μήνες αποχής από τα παιχνίδια. Σε αυτό το σημείο θέλω να επιμείνω. Από τους τέσσερις κεντρικούς αμυντικούς μας τους δύο συγκεκριμένους δεν τους είχαμε στη διάθεσή μας για ένα δίμηνο, γεγονός που μας δημιούργησε πολλά προβλήματα γενικότερα, όχι μόνο στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμοι από το ερχόμενο παιχνίδι, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να τους χρησιμοποιούμε. Δεν είμαι σίγουρος για την περίπτωση του Καντεβέρε, ο οποίος πάλι ταλαιπωρείται από τραυματισμό και είναι δύσκολη η περίπτωσή του για τις επόμενες δύο εβδομάδες».

Για τους στόχους που έχει, πλέον, ο Άρης στη συνέχεια της σεζόν: «Θέλουμε ο Άρης να φτάσει στη ψηλότερη δυνατή θέση στο πρωτάθλημα! Από εκεί και πέρα, θέλουμε να εντάξουμε στην ομάδα όλους τους τραυματίες στο παιχνίδι μας.

Είναι ένας βασικός στόχος αυτός. Είναι άλλο να μας δώσει το ιατρικό επιτελείο το πράσινο φως για έναν παίκτη κι άλλο αυτός να μπορεί να μπει στο παιχνίδι της ομάδας, ειδικά σε έναν μεγάλης σημασίας αγώνα, όπως ήταν αυτός κόντρα στον Παναθηναϊκό».

Για το τι ζήτησε από τους παίκτες του Άρη μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο: «Τους είπα ότι πρέπει να είμαστε επαγγελματίες, 100% αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Πρέπει να τιμάμε πάντα τη φανέλα με το έμβλημα του Άρη, που φοράμε. Όσον αφορά στη διάθεση που δείξανε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν μπορώ καθόλου να τους επιπλήξω.

Ωστόσο, σε αυτόν τον αγώνα σίγουρα κάναμε πολλά λάθη, που πρέπει να τα διορθώσουμε. Αυτό που τόνισα στους παίκτες μου είναι ότι απέναντι στον κόσμο της ομάδας, που είναι μεγάλος και τη λατρεύει, πρέπει να είμαστε σωστοί. Πρέπει να τον τιμήσουμε, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το ματς με την ΑΕΛ Novibet: «Πράγματι, η ΑΕΛ Novibet θέλει τους τρεις βαθμούς, όμως, το ίδιο και ο Άρης! Σε κάθε παιχνίδι, απέναντι σε κάθε αντίπαλο κυνηγάμε τους τρεις βαθμούς και το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θα μπούμε με τη νοοτροπία του νικητή κόντρα στην ΑΕΛ Novibet , με τη φιλοδοξία να πάρουμε τους βαθμούς».