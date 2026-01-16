Η Γοδόι Κρουζ με ανάρτηση της αποχαιρέτησε τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού.

Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να λογίζεται ο Σαντίνο Αντίνο, καθώς πλέον έπεσαν οι υπογραφές στη συμφωνία του Τριφυλλιού με τη Γοδόι Κρουζ. Οι Πράσινοι επένδυσαν 8 εκατομμύρια για την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας τους και απέκτησαν το 75% του Αργεντινού εξτρέμ, ο οποίος την Κυριακή (18/1) θα βρίσκεται στην Αθήνα.

To κλαμπ της Αργεντινής επισημοποίησε την αποχώρηση του Τσούλου, όπως είναι το προσωνύμιο του, καθώς τον αποχαιρέτησε και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα. Θυμίζουμε πως και το Τριφύλλι έχει προαναγγείλει την ανακοίνωση του 20χρονου ακραίου επιθετικού.

O δεξιοπόδαρος αριστερός winger μέτρησε 45 εμφανίσεις με τη Γοδόι Κρουζ, έχοντας 8 γκολ και 5 ασίστ.

Η ανάρτηση της Γοδόι Κρουζ

«Καλή τύχη με ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει, Τσούλου.

Σε ευχαριστούμε για κάθε ποδοσφαιρικό μάθημα, για κάθε γκολ, για κάθε πιρουέτα.

Αλλά περισσότερο, για τον τρόπο που υπερασπίστηκες τα χρώματά μας σε κάθε κατηγορία. Που μας επέτρεψες να σε παρακολουθούμε να εξελίσσεσαι. Αλλά πάνω απ’ όλα, που είδαμε έναν οπαδό μας να δίνει τα πάντα με αγάπη και πάθος για την ομάδα, στο γήπεδο.

Από απόψε, ένας νέος παίκτης συνεχίζει το ταξίδι του στον κόσμο. Και θα είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό το νέο βήμα στην καριέρα σου. Σε ευχαριστούμε για όλα, Τσούλου!».