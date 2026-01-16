Παναθηναϊκός: Προανήγγειλε την... καταιγίδα με Αντίνο (vid)

Παναθηναϊκός: Προανήγγειλε την... καταιγίδα με Αντίνο (vid)

Σωτήρης Μυκονίου
Σαντίνο Αντίνο

bet365

Ο Παναθηναϊκός με εξαιρετικό video στα Social Media προανήγγειλε τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, η οποία είναι η ακριβότερη στην ιστορία του κλαμπ.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να επισημοποιήσει το «μπαμ» με τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο. Οι Πράσινοι επένδυσαν 8 εκατομμύρια ευρώ για την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία τους και όπως διαβάσατε στο Gazzetta το απόγευμα της Παρασκευής (16/1) έπεσαν οι υπογραφές.

Το Τριφύλλι προανήγγειλε την ανακοίνωση της απόκτησης του Αργεντινού ταχύτατου εξτρέμ, με video το οποίο έχει... φουλ στοιχεία από τη χώρα του τανγκό και καταλήγει σε «καταιγίδα»!

«Thunderstorm alert», γράφει η λεζάντα της σχετικής ανάρτησης της «πράσινης» ΠΑΕ.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα