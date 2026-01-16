Ο Παναθηναϊκός με εξαιρετικό video στα Social Media προανήγγειλε τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, η οποία είναι η ακριβότερη στην ιστορία του κλαμπ.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να επισημοποιήσει το «μπαμ» με τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο. Οι Πράσινοι επένδυσαν 8 εκατομμύρια ευρώ για την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία τους και όπως διαβάσατε στο Gazzetta το απόγευμα της Παρασκευής (16/1) έπεσαν οι υπογραφές.

Το Τριφύλλι προανήγγειλε την ανακοίνωση της απόκτησης του Αργεντινού ταχύτατου εξτρέμ, με video το οποίο έχει... φουλ στοιχεία από τη χώρα του τανγκό και καταλήγει σε «καταιγίδα»!

«Thunderstorm alert», γράφει η λεζάντα της σχετικής ανάρτησης της «πράσινης» ΠΑΕ.