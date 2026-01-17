Το Πανσερραϊκός - Κηφισιά είναι το παιχνίδι με το οποίο θα ξεκινήσει η 17η αγωνιστική της πρώτης τη τάξει κατηγορίας.

Μόνο ένας αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο για την 17η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας. Μία αγωνιστική της Stoiximan Super League 1, όπου ήδη έχει αναβληθεί το Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός. Ο λόγος για το Πανσερραϊκός - Κηφισιά.

Υπενθυμίζεται πώς ο Πανσερραϊκός προχώρησε σε μία σημαντική κίνηση στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία προχωρώντας στην απόκτηση του Βραζιλιάνου Άλεξ Τεϊσέιρα. Οι Σερραίοι έκλεισαν και τον Ριέρα ωστόσο κανένας εκ των 2 αυτών παικτών δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο λόγος; Δεν εκδόθηκαν ακόμα τα δελτία τους.

Η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή με 3 αγώνες. Εκεί δεσπόζει το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με δύο αγώνες. Ως τις άλλες μεγάλες ομάδες ο Άρης δοκιμάζεται την Κυριακή στην έδρα της ΑΕΛ Novibet και ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ (επίσης την Κυριακή).

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

15.30: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1946 - Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ (NS2HD)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

17.00: ΑΕΛ NOVIBET - ΑΡΗΣ (CS1HD)

19.00: Π.Α.Ο.Κ. - Ο.Φ.Η. (NS PRIME)

21.00: Α.Ε.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (CS1HD)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18.00: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (CS2HD)

20.00: ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (CS1HD)