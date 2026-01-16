Η αποστολή του Πανσερραϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά. Εκτός οι νεοαποκτηθέντες Τεϊσέιρα και Ριέρα.

Με προπόνηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής (16/1) στο Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Πανσερραϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League (17/1, 15:30).

Εκτός αποστολής έμειναν ο τιμωρημένος Ντε Μάρκο, ο τραυματίας Γκαλβάν, οι νεοαποκτηθέντες Τεϊσέιρα και Ριέρα, καθώς δεν εκδόθηκαν ακόμη τα δελτία τους, ενώ στα πλάνα του Σαραγόσα δεν είναι ούτε οι Μπανζάκι, Γκριν, Ρουμιάντσεβ.

Η αποστολή του Πανσερραϊκού

Τιναγλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Τσαούσης, Γεωργιάδης, Καλίνιν, Ουαγκέ, Αρμουγκόμ, Φέλτες, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Λιάσος, Ομεονγκά, Μπρούκς, Σοφιανός, Τόλιος, Μασκανάκης, Καρέλης, Ίβαν.