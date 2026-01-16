Η ξεκάθαρη στάση του Λεβαδειακού για τα... περιουσιακά του στοιχεία

Οι χειρισμοί του Λεβαδειακού στο θέμα των πωλήσεων και η στάση του απέναντι στην σωρεία των δημοσιευμάτων.

Ο Λεβαδειακός βρίσκεται στο κέντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος την φετινή σεζόν, αφού η εξαιρετική πορεία που κάνει η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον για τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει και δη τους Έλληνες.

Ο Λιάγκας, ο Τσάπρας, ο Βήχος, αλλά και ο Κύπριος Κωστή βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν, ειδικά για τους τρεις τελευταίους.

Μπροστά στην όλη «σκόνη» που έχει σηκωθεί γύρω από τα ονόματά τους ο Λεβαδειακός έχει αποφασίσει να αγνοεί τα όσα γράφονται και να μην προχωράει σε διαψεύσεις.

Ωστόσο είναι δεδομένο πως οι Βοιωτοί δεν έχουν συμφωνήσει να παραχωρήσουν κανέναν απ' αυτά τα πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία αυτή τη στιγμή.

Η πολιτική του Λεβαδειακού στο θέμα των πωλήσεων

Οι Βοιωτοί δεν θα ήθελαν αυτή τη στιγμή να παραχωρήσουν κανέναν ποδοσφαιριστή έχοντας μπροστά τους μία τεράστια ευκαιρία να διεκδικήσουν μία θέση που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά την συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της ιστορίας τους.

Αυτό δεν σημαίνει πως θα μπορούσε να υπάρξει πώληση σε περίπτωση που ερχόταν μία προσφορά που κάλυπτε τα «θέλω» τους για τους παίκτες αυτούς.

Το ύψος αυτών δεν έχει σχέση με τα ποσά που έχουν γραφτεί μέχρι στιγμής στις διάφορες αναφορές, αφού οι απαιτήσεις του κλαμπ της Βοιωτίας είναι μεγαλύτερες.

Μάλιστα, ο σκοπός της διοίκησης είναι, αν και όταν υπάρξει κάποια παραχώρηση ποδοσφαιριστή, να μην συμβεί αυτή κατόπιν πλειστηριασμού.

Δεν θέλει δηλαδή να μπει σε μία διαδικασία διαγωνισμού προσφορών, αλλά προτιμάει, όταν έρθει εκείνη η ώρα, να συμφωνήσει στοχευμένα με κάποια ομάδα, η οποία θα το έχει προσεγγίσει σοβαρά και θα προσφέρει ένα πακέτο που θα ικανοποιεί τόσο τον Λεβαδειακό όσο και τον παίκτη.

Μένει, λοιπόν, να φανεί τι μπορεί να προκύψει στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο, αφού γνωρίζουμε πως την περίοδο αυτή τα δεδομένα και οι ισορροπίες είναι πάντα ευμετάβλητες.

Βέβαια ακόμη και να συμβεί αυτό, πάλι πρέπει να δούμε το κατά πόσο θα είναι ικανή η προσφορά αυτή να δελεάσει τους Βοιωτούς να μπουν σε μία συζήτηση είτε για να δώσουν από τώρα κάποιον ποδοσφαιριστή τους είτε για να συμφωνήσουν από τώρα για το καλοκαίρι.