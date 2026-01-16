Μετά από έναν μήνα στο Copa Africa, το Gazzetta μεταφέρει το τι έχασε τελικά ο Ολυμπιακός από την απουσία του Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που έχει δείξει πώς βάζει πάνω από τα δικά του θέλω, το να είναι καλά ο ποδοσφαιριστής. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, όπου είχε μιλήσει για την πορεία του με το Μαρόκο.

«Aν μιλούσα με τον Ελ Καμπί στο τηλέφωνο ειλικρινά θα του ευχόμουν καλή επιτυχία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έρθει να είναι χαρούμενος και με ανεβασμένο το ηθικό. Σίγουρα αν έχανε το σημερινό παιχνίδι και έπρεπε να αποχωρήσει για να γυρίσει, θα ήταν πιο σύντομα κοντά μας, αλλά θα έρχονταν στεναχωρημένος, θα έρχονταν με πεσμένο το ηθικό του, ενώ το ιδανικό θα είναι να φτάσει μέχρι τον τελικό, γιατί είναι στη χώρα του, σε μια πολύ σημαντική διοργάνωση, που θα λέγαμε πως έχει την υποχρέωση να την κερδίσει, επομένως θέλουμε να φτάσει μέχρι το τελικό».

Ο 32χρονος φορ έχει καταφέρει να φτάσει στον μεγάλο τελικό του Copa Africa με το Μαρόκο και ονειρεύεται το τρόπαιο κόντρα στη Σενεγάλη. Την ίδια στιγμή, στον Ολυμπιακό προσπαθούν να καλύψουν το κενό του όμως το πλάνο στο μυαλό του Ισπανού προπονητή έχει την σφραγίδα του Μαροκινού επιθετικού και αυτό έχει φανεί μετά από έναν μήνα απουσίας.

Το Gazzetta σας αναλύει το τι έχει... χάσει ο Ολυμπιακός τις τελευταίες 30 μέρες λόγω της απουσίας του Ελ Καμπί και σίγουρα, αυτό δεν είναι μόνο το γκολ.

Η πίεση ψηλά που ζητά ο Μεντιλίμπαρ

Ναι, κάποιοι θα ξεκινήσουν από το θέμα του γκολ και δικαίως. Όμως το πρόβλημα ξεκινάει από άλλα βασικά στοιχεία, πριν η ομάδα φτάσει στην τελική προσπάθεια. Αυτό είναι η υποστήριξη του πλάνου που έχει ο Μεντιλίμπαρ. Μόλις είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό, είχατε διαβάσει στο Gazzetta τον δικό του «δεκάλογο» στον τρόπο παιχνιδιού και ο Ελ Καμπί ήταν ο τέλειος παίκτης για να το υποστηρίξει.

Πυρήνας αυτού του πλάνου είναι το υψηλό πρέσινγκ στην αντίπαλη άμυνα. Συνεχή τρεξίματα, κλείσιμο του χώρου, αδυναμία του αντιπάλου να κάνει build up και πίεση για το εύκολο λάθος στο επιθετικό τρίτο ή απομάκρυνση της μπάλας για να λάβει ξανά κατοχή ο Ολυμπιακός. Ο Ελ Καμπί αποτελούσε το πρώτο... βιολί σε αυτό, ξέροντας πού, πότε και αν πρέπει να πιέσει τον αντίπαλο αμυντικό ή τερματοφύλακα.

Ο Ταρέμι είναι ένας εξαιρετικός επιθετικός και δεν χωρά αμφιβολία σε αυτό. Όμως δεν έχει αυτό το στυλ του πρέσινγκ και της πίεσης ψηλά ενώ ο Γιάρεμτσουκ δεν θυμίζει τον παίκτη που είδαμε στο δεύτερο μισό πέρσι.

Οι κινήσεις στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας

Η ταχύτητα, η φυσική κατάσταση και η αντίληψη του χώρου, βοηθούν τον Ελ Καμπί να αποτελέσει έναν ιδανικό επιθετικό για αντεπιθέσεις και κινήσεις στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας.

Ο Μαροκινός φορ έχει ένα χάρισμα να βγαίνει σπανίως οφσάιντ και να κινείται πάντα στο όριο σε συνδυασμό με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις κινήσεις του Τζολάκη και των αμυντικών όταν πρόκειται για μεγάλη μπαλιά.

Η ταχύτητα τον βοηθά να φεύγει από το οπτικό πεδίο των αμυντικών και είτε γίνεται κάτοχος της μπάλας και ανεβαίνει μαζικά όλη η υπόλοιπη ομάδα, είτε τη «σπάει», είτε φεύγει ο ίδιος στην επίθεση και τελειώνει ο ίδιος την προσπάθεια.

«Κουμπώνει» καλύτερα στο 4-4-2 με Ταρέμι

Για όσους δεν το έχουν παρατηρήσει, ο Μεντιλίμπαρ έχει χρησιμοποιήσει ουκ ολίγες φορές στον αγωνιστικό χώρο και σε σύστημα 4-4-2 τον Γιάρεμτσουκ με τον Ταρέμι. Μία κίνηση που έκανε και με τον Ελ Καμπί και συνήθως είχε τον Ιρανό φορ πλάι του, με τη διαφορά ότι «κούμπωναν» πολύ καλύτερα από ότι όταν είναι ο Ουκρανός με τον Ιρανό μαζί.

Συγκεκριμένα, σε κανένα από τα ματς που είδαμε το συγκεκριμένο ζευγάρι, ο Ολυμπιακός δεν πήρε σχεδόν τίποτα από την επιθετική του λειτουργία. Ο λόγος είναι ότι μιλάμε για δύο φορ που έχουν σχεδόν ίδιο στυλ, με τον Γιάρεμτσουκ να είναι ένας παίκτης που πιέζει αλλά όχι στον τρόπο και στον βαθμό που το κάνει ο Ελ Καμπί.

Επομένως, δεν υπάρχει αυτή η... αντίθεση που έχει ο Μαροκινός με τον Ταρέμι προκειμένου να λειτουργούν αρμονικά στον αγωνιστικό χώρο και στην επιθετική λειτουργία των Πειραιωτών.

Ο παράγοντας του γκολ και το νέο συμβόλαιο

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το κομμάτι του γκολ είναι διαφορετικό γιατί εκεί έρχεται να κουμπώσει η εξαιρετική ποιότητα του Μεχντί Ταρέμι. Ο διεθνής φορ έχει επαληθεύσει πόσο ικανός γκολτζής είναι και στο διάστημα που λείπει ο Ελ Καμπί, έχει αναλάβει να... ξελασπώσει τους Πειραιώτες ουκ ολίγες φορές.

Συγκεκριμένα σκόραρε το μοναδικό γκολ κόντρα στην Κηφισιά (1-1), κέρδισε πέναλτι και σκόραρε κόντρα στον Ατρόμητο (2-0) και σκόραρε κόντρα στον ΟΦΗ για το Σούπερ Καπ (3-0). Ουσιαστικά μόνο με τον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδος δεν βρήκε δίχτυα σε αυτό το διάστημα.

Ωστόσο η απουσία του Μαροκινού παραμένει εμφανή καθώς ο τρόπος παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ ταιριάζει περισσότερο σε εκείνον και η τροφοδότηση της επίθεσης, έχει κύριο εκφραστή τον 32χρονο φορ. Οι βαθιές μπαλιές στον χώρο, οι κινήσεις γύρω από την περιοχή και η άμεση κάθετη μετατόπιση στο «κουτί» και το πρέσινγκ ψηλά με τη γρήγορη αντίδραση σε περίπτωση λάθους, είναι κάτι που λείπει από τους Πειραιώτες.

Φυσικά, όλα τα παραπάνω, από τη μία δείχνουν το πόσο σημαντικό γρανάζι είναι στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ανεξαρτήτου του γκολ και από την άλλη επαληθεύουν γιατί πρέπει να υπογράψει άμεσα το νέο του συμβόλαιο.

Τα ματς του Ολυμπιακού χωρίς τον Ελ Καμπί