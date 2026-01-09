Με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί σε ρόλο δημιουργού με ασίστ στο πρώτο γκολ, το Μαρόκο επιβλήθηκε με 2-0 επί του Καμερούν και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Copa Africa!

Είναι η δική του διοργάνωση. Το τουρνουά κατά οποίο έχει πάρει από το χεράκι το Μαρόκο και με συμπρωταγωνιστή τον Μπραΐμ Ντίαθ, το οδηγούν προς το μεγάλο όνειρο της κατάκτησης του Copa Africa. Αυτή τη φορά μπορεί να μην είχε γκολ, αλλά ο Αγιούμπ Ελ Καμπι στάθηκε και πάλι καταλυτικός με ασίστ στη νίκη με 2-0 της ομάδας του επί του Καμερούν, που την έστειλε στα ημιτελικά του Copa Africa με αντίπαλο τον νικητή του ζευγαριού Αλγερία - Νιγηρία.

Ο δρόμος της νίκης για τους τυπικά φιλοξενούμενους - αλλά στην ουσία γηπεδούχους - άνοιξε στο 26΄, όταν ο Ελ Καμπί πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και σέρβιρε το 1-0 στον Μπραΐμ Ντίαθ που έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα με το πέμπτο του γκολ στο τουρνουά.

Οι Μαροκινοί στη συνέχεια κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα απωθώντας το Καμερούν από τα καρέ τους, προτού τελικά κλειδώσουν τη νίκη - πρόκριση στο 74΄με όμορφο τελείωμα του Σαϊμπαρί, ο οποίος κοντρόλαρε πρώτα τη μπάλα μετά από εκτέλεση κόρνερ και σημάδεψε τη γωνία της εστίας.

Με τον κόσμο στο πλευρό τους και την ψυχολογία στο ζενίθ το Μαρόκο υπερασπίστηκε με άνεση το προβάδισμα και με το τελικό 2-0 σφράγισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, περιμένοντας πλέον τον νικητή του ζευγαριού Αλγερία - Νιγηρία στην επόμενη φάση.