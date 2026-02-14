Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα του Ολυμπιακού στη Λειβαδιά και των υπόλοιπων αναμετρήσεων στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σάββατο σήμερα (14/02) του Αγίου Βαλεντίνου και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Η δράση ξεκινάει στις 13:35 (ERT SPORTS 3) με τον ΟΦΗ να υποδέχεται στο Ηράκλειο την ΑΕΚ για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών, ενώ στις 15:00 (Mega Sports) ο Μακεδονικός υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα στα πλαίσια της 1ης αγωνιστικής των play-outs της Superleague 2.

Η 21η αγωνιστική της Superleague ξεκινάει σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 17:00 ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (Cosmote Sport 2), στις 19:30 ο Λεβαδειακός τον Ολυμπιακό (Nova Sports Prime) και στις 20:00 ο Βόλος τον Άρη (Cosmote Sport 1).

Στην Ισπανία και τη La Liga η Εσπανιόλ θα φιλοξενήσει στη Βαρκελώνη την Θέλτα (15:00, Nova Sports 1), η Χετάφε τη Βιγιαρεάλ (17:15, Nova Sports 1), η Σεβίλλη την Αλαβές (19:30, Nova Sports 1) και η Ρεάλ Μαδρίτης τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00, Nova Sports 1).

Στην Γερμανία και τη Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου θα αναμετρηθεί στις 16:30 στη Βρέμη με την Βέρντερ (Nova Sports 3). Την ίδια ώρα η Χόφενχαιμ θα υποδεχθεί την Φράιμπουργκ (Nova Sports Start), το Αμβούργο τη Ουνιόν Βερολίνου (Nova Sports 5), η Άιντραχτ Φρανκφούρτης τη Γκλάντμπαχ (Nova Sports 4), η Μπάγερ Λεβερκούζεν την Σανκτ Πάουλι (Nova Sports 2) και στις 19:30 η Στουτγκάρδη τη Κολωνία (Nova Sports 3).

Στην Serie A η δράση ξεκινάει στις 16:00 με την Κόμο να φιλοξενεί την Φιορεντίνα (Cosmote Sport 9). Στις 19:00 η Λάτσιο θα αναμετρηθεί στο Ολίμπικο με την Αταλάντα (Cosmote Sport 9), ενώ στις 21:45, έχουμε το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στην Ίντερ και τη Γιουβέντους στο Μιλάνο (Cosmote Sport 9).

Στην Αγγλία για τον τέταρτο γύρου του FA Cup, η Μπέρτον θα αντιμετωπίσει την Γουέστ Χαμ (14:15, Cosmote Sport 1), η Σάουθαμπτον την Λέστερ (17:00, Cosmote Sport 4), η Νόριτς τη Γουέστ Μπρομ (17:00, Cosmote Sport 8), η Μάντσεστερ Σίτι τη Σάλφορντ (17:00, Cosmote Sport 3), η Ντέρμπι τη Σουόνσι (17:00, Cosmote Sport 1), η Άστον Βίλα τη Νιούκαστλ (19:45, Cosmote Sport 2) και τέλος η Λίβερπουλ τη Μπράιτον (22:00, Cosmote Sport 3).

Στο μπάσκετ η 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL ξεκινάει σήμερα με 5 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 16:00 ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλη (ΕΡΤ2). Την ίδια ώρα η Μύκονος θα φιλοξενήσει τον Άρη (ERT Sports 2) και ο Προμηθέας Πατρών το Περιστέρι (ERT Sports 1). Στις 18:15, ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ (ΕΡΤ2) και το Μαρούσι με τη Καρδίτσα (ERT Sports 3).

Στο πόλο ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Απόλλων Σμύρνης (13:45, Mega Sports), στο χάντμπολ την ΒΚ46 για το ευρωπαϊκό κύπελλο (17:15, Mega Sports), στο βόλεϊ γυναικών την ΑΕΚ (18:50, ERT Sports 1) και στο βόλεϊ ανδρών τη Κηφισιά (20:30, ΕΡΤ2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας