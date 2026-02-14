Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - Λεβαδειακός και το Ίντερ - Γιουβέντους
Σάββατο σήμερα (14/02) του Αγίου Βαλεντίνου και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Η δράση ξεκινάει στις 13:35 (ERT SPORTS 3) με τον ΟΦΗ να υποδέχεται στο Ηράκλειο την ΑΕΚ για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών, ενώ στις 15:00 (Mega Sports) ο Μακεδονικός υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα στα πλαίσια της 1ης αγωνιστικής των play-outs της Superleague 2.
Η 21η αγωνιστική της Superleague ξεκινάει σήμερα με 3 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 17:00 ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (Cosmote Sport 2), στις 19:30 ο Λεβαδειακός τον Ολυμπιακό (Nova Sports Prime) και στις 20:00 ο Βόλος τον Άρη (Cosmote Sport 1).
Στην Ισπανία και τη La Liga η Εσπανιόλ θα φιλοξενήσει στη Βαρκελώνη την Θέλτα (15:00, Nova Sports 1), η Χετάφε τη Βιγιαρεάλ (17:15, Nova Sports 1), η Σεβίλλη την Αλαβές (19:30, Nova Sports 1) και η Ρεάλ Μαδρίτης τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00, Nova Sports 1).
Στην Γερμανία και τη Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου θα αναμετρηθεί στις 16:30 στη Βρέμη με την Βέρντερ (Nova Sports 3). Την ίδια ώρα η Χόφενχαιμ θα υποδεχθεί την Φράιμπουργκ (Nova Sports Start), το Αμβούργο τη Ουνιόν Βερολίνου (Nova Sports 5), η Άιντραχτ Φρανκφούρτης τη Γκλάντμπαχ (Nova Sports 4), η Μπάγερ Λεβερκούζεν την Σανκτ Πάουλι (Nova Sports 2) και στις 19:30 η Στουτγκάρδη τη Κολωνία (Nova Sports 3).
Στην Serie A η δράση ξεκινάει στις 16:00 με την Κόμο να φιλοξενεί την Φιορεντίνα (Cosmote Sport 9). Στις 19:00 η Λάτσιο θα αναμετρηθεί στο Ολίμπικο με την Αταλάντα (Cosmote Sport 9), ενώ στις 21:45, έχουμε το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στην Ίντερ και τη Γιουβέντους στο Μιλάνο (Cosmote Sport 9).
Στην Αγγλία για τον τέταρτο γύρου του FA Cup, η Μπέρτον θα αντιμετωπίσει την Γουέστ Χαμ (14:15, Cosmote Sport 1), η Σάουθαμπτον την Λέστερ (17:00, Cosmote Sport 4), η Νόριτς τη Γουέστ Μπρομ (17:00, Cosmote Sport 8), η Μάντσεστερ Σίτι τη Σάλφορντ (17:00, Cosmote Sport 3), η Ντέρμπι τη Σουόνσι (17:00, Cosmote Sport 1), η Άστον Βίλα τη Νιούκαστλ (19:45, Cosmote Sport 2) και τέλος η Λίβερπουλ τη Μπράιτον (22:00, Cosmote Sport 3).
Στο μπάσκετ η 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL ξεκινάει σήμερα με 5 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 16:00 ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλη (ΕΡΤ2). Την ίδια ώρα η Μύκονος θα φιλοξενήσει τον Άρη (ERT Sports 2) και ο Προμηθέας Πατρών το Περιστέρι (ERT Sports 1). Στις 18:15, ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ (ΕΡΤ2) και το Μαρούσι με τη Καρδίτσα (ERT Sports 3).
Στο πόλο ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Απόλλων Σμύρνης (13:45, Mega Sports), στο χάντμπολ την ΒΚ46 για το ευρωπαϊκό κύπελλο (17:15, Mega Sports), στο βόλεϊ γυναικών την ΑΕΚ (18:50, ERT Sports 1) και στο βόλεϊ ανδρών τη Κηφισιά (20:30, ΕΡΤ2).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- ΟΦΗ - ΑΕΚ (13:35, ERT Sports 3)
- Ολυμπιακός - Απόλλων Σμύρνης (13:45, Mega Sports)
- Μπέρτον - Γουέστ Χαμ (14:15, Cosmote Sport 1)
- Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα (15:00, Mega Sports)
- Εσπανιόλ - Θέλτα (15:00, Nova Sports 1)
- Ηρακλής - Ολυμπιακός (16:00, ΕΡΤ2)
- Μύκονος - Άρης (16:00, ERT Sports 2)
- Προμηθέας Πατρών - Περιστέρι (16:00, ERT Sports 1)
- Κόμο - Φιορεντίνα (16:00, Cosmote Sport 9)
- Χόφενχαϊμ - Φράιμπουργκ (16:30, Nova Sports Start)
- Αμβούργο - Ουνιόν Βερολίνου (16:30, Nova Sports 5)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Γκλαντμπαχ (16:30, Nova Sports 4)
- Βέρντερ Βρέμης - Μπάγερν Μονάχου (16:30, Nova Sports 3)
- Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ζανκτ Πάουλι (16:30, Nova Sports 2)
- Σάουθαμπτον - Λέστερ (17:00, Cosmote Sport 4)
- Νόριτς - Γουέστ Μπρομ (17:00, Cosmote Sport 8)
- Μάντσεστερ Σίτι - Σάλφορντ (17:00, Cosmote Sport 3)
- Ντέρμπι - Σούονσι (17:00, Cosmote Sport 1)
- Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (17:00, Cosmote Sport 2)
- Ολυμπιακός - ΒΚ46 (17:15, Mega Sports)
- Χετάφε - Βιγιαρεάλ (17:!5, Nova Sports 1)
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (18:15, ΕΡΤ2)
- Μαρούσι - ΑΣ Καρδίτσας (18:15, ERT Sports 3)
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός (18:50, ERT Sports 1)
- Λάτσιο - Αταλάντα (19:00, Cosmote Sport 9)
- Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (19:30, Nova Sports Prime)
- Στουτγκάρδη - Κολωνία (19:30, Nova Sports 3)
- Σεβίλλη - Αλαβές (19:30, Nova Sports 1)
- Άστον Βίλα - Νιούκαστλ (19:45, Cosmote Sport 2)
- Βόλος - Άρης (20:00, Cosmote Sport 1)
- Ολυμπιακός - Κηφισιά (20:30, ΕΡΤ2)
- Ίντερ - Γιουβέντους (21:45, Cosmote Sport 9)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00, Nova Sports 1)
- Λίβερπουλ - Μπράιτον (22:00, Cosmote Sport 3)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.