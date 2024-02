Το Gazzetta εισχωρεί στην ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ή αλλιώς «Mendi» όπως τον φωνάζουν οι Ισπανοί και σας μεταφέρει όσα θέλει να περάσει στον Ολυμπιακό.

Των Πολύδωρου Παπαδόπουλου, Δημήτρη Τομαρά και Νότη Χάλαρη

Δεν έχει περάσει ένας χρόνος από τη μέρα που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» ως προπονητής της Σεβίλλης για το UEFA Super Cup για το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι αλλά και από τη στιγμή που κατέκτησε το Europa League λίγους μήνες πριν.

Ο ίδιος βρέθηκε ξανά στο φαληρικό γήπεδο, αυτή τη φορά για να δει τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον ΟΦΗ, προτού ανακοινωθεί από τους «ερυθρολεύκους» λίγες ώρες μετά.

Ο 62χρονος προπονητής είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία και να προσπαθήσει να βάλει το... τρένο και πάλι στις ράγες μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες των Μαρτίνεθ και Καρβαλιάλ.

🔴⚪️🤝🏻 Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή: Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ! / We welcome our new Head Coach: José Luis Mendilibar!#Olympiacos #Welcome #Coach #Mendilibar #Spain #Greece #Piraeus pic.twitter.com/Oj1UGFrVlD