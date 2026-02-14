Γκαρσία για Μεντιλίμπαρ: «Με πήρε από μια δύσκολη φάση, είναι εξαιρετικός»

Μελί έσταξε ο Αλέιξ Γκαρσία για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λίγες μέρες πριν το ραντεβού της Λεβερκούζεν με τον Ολυμπιακό (18/2).

Στους «16» του Champions League, ο Ολυμπιακός θα ξαναβρεί απέναντι τη Λεβερκούζεν, περίπου έναν μήνα μετά τη νίκη του με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Αλέιξ Γκαρσία, μέσος των «ασπιρίνων», μίλησε στην «AS» με τα καλύτερα λόγια για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο συνεργάστηκε στην Εϊμπάρ τη σεζόν 2020/21. Ο 28χρονος αποθεώνει τον προπονητή των Πειραιωτών, λέγοντας πόσο τον βοήθησε να σηκωθεί ξανά και να «αναστήσει» την καριέρα του από μια δύσκολη στιγμή.

«Μαθαίνεις κάτι διαφορετικό από κάθε προπονητή. Ο καθένας έχει το δικό του όραμα και στιλ παιχνιδιού. Παίξαμε και απέναντι στη Λεβερκούζεν στη League Phase. Μίλησα μαζί του και χάρηκα που τον είδα. Από έξω φαίνεται ότι του αρέσει να «τα λέει», αλλά είναι πολύ καλός άνθρωπος», ανέφερε αρχικά ο Γκαρσία.

Ενώ συνέχισε τονίζοντας ότι είναι πάνω από όλα ένας εξαιρετικός άνθρωπος: «Με πήρε από μια δύσκολη φάση και με έφερε στην πρώτη κατηγορία. Εκτός από σπουδαίος προπονητής, είναι και εξαιρετικός άνθρωπος. Σύντομα θα ξανασυναντηθούμε…».