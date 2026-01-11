Superleague, η βαθμολογία: Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, μαζί ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, στο -6 από την 4άδα ο Παναθηναϊκός!
Τα αποτελέσματα (16η αγωνιστική)
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1
Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3
Λεβαδειακός – Βόλος 3-1
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4-0
Αρης – ΑΕΚ 1-1
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0
Η βαθμολογία (16η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 39
2. ΠΑΟΚ 38
3. ΑΕΚ 38
4. Λεβαδειακός 31
-------------------------------------
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 25
7. Άρης 21
8. Κηφισιά 19
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 15
10. ΟΦΗ 15
11. Αστέρας AKTOR 13
12.Ατρόμητος 13
13. ΑΕΛ Novibet 10
14. Πανσερραϊκός 5
*Ο Παναθηναϊκός κι ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (17η)
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
Πανσερραϊκός – Κηφισιά (3.30μμ)
Κυριακή 18 Ιανουαρίου
ΑΕΛ Novibet –Αρης (5μμ)
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (7μμ)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (9μμ)
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)
Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
