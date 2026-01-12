Η Κηφισιά ανακοίνωσε την αγορά του Δημήτρη Θεοδωρίδη από την Ντε Γκράαφσαπ και «έδεσε» τον νεαρό φορ με συμβόλαιο 3,5 ετών.

Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι επίσημο. Ο Δημήτρης Θεοδοωρίδης υπέγραψε συμβόλαιο με την Κηφισιά μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε τη μεταγραφή του από την Ντε Γκράαφσαπ.

Πρόκειται για 23χρονο φορ, τον οποίο πιστεύουν πολύ οι ιθύνοντες και σε αυτό το πλαίσιο η Κηφισιά επένδυσε για την αγορά του 100% των δικαιωμάτων του από την ομάδα της Ολλανδίας και τον «εδεσε» για τα επόμενα 3,5 χρόνια.

Ο νεαρός ταχυδυναμικός επιθετικός είχε αφήσει καλές εντυπώσεις με την ΑΕΚ Β', έχοντας 5 γκολ και 4 ασίστ σε 33 εμφανίσεις, ενώ είχε ο Ματίας Αλμέιδα τον χρησιμοποίησε σε τρία παιχνίδια της πρώτης ομάδας του Δικεφάλου. Προέρχεται από φουλ ρυθμό στο πρώτο μισό της σεζόν, καθώς έκανε 20 εμφανίσεις και σκόραρε τρεις φορές.

Από εκεί και πέρα, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανακοινωθεί ο δανεισμός του Μιγκέλ Ταβάρες από τον Παναθηναϊκό, ενώ στο Gazzetta διαβάσατε για την περίπτωση του Τσε Νούνελι, ο οποίος είναι προ των πυλών.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τη Δημήτρη Θεοδωρίδη, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Ο Δημήτρης Θεοδωρίδης αποκτήθηκε με μεταγραφή από την De Graafschap και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τρεισήμισι ετών.

Γεννημένος στις 8 Αυγούστου 2002, αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Αστέρα Τρίπολης.

Το 2021 μετακόμισε στον Πανσερραϊκό με τον οποίο είχε 11 συμμετοχές σε Super League 2 και Κύπελλο Ελλάδος.

Εν συνεχεία, αγωνίστηκε στη Γ’ Εθνική με τα χρώματα του Μακεδονικού, του Κεραυνού Αγγελοχωρίου, της Αναγέννηση Καρδίτσας και του ΑΟ Χανιώτη, με απολογισμό τα 16 γκολ σε 51 συμμετοχές.

Τον Ιανουάριο του 2024 εντάχθηκε στην ΑΕΚ Β’ με την οποία αγωνίστηκε στο Πρωτάθλημα της Super League 2, έχοντας 5 γκολ και τις 4 ασίστ σε 33 συμμετοχές. Την περσινή αγωνιστική περίοδο είχε επίσης 3 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ σε Κύπελλο Ελλάδος Betsson και Stoiximan Super League.

Στο α’ μισό της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου βρέθηκε στην Ολλανδία, όπου με τα χρώματα της De Graafschap είχε 20 συμμετοχές με 3 γκολ σε Keuken Kampioen Divisie και KNVB Beker.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».