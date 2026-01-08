Η Κηφισιά είναι κοντά σε συμφωνία με την Ντε Γκράαφσαπ για την αγορά του Έλληνα φορ, Δημήτρη Θεοδωρίδη.

Οι μεταγραφικές εξελίξεις «τρέχουν» στην Κηφισιά. Στο Gazzetta διαβάσατε πως o Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ είναι έτοιμος να μετακομίσει στο Ζηρίνειο και στα Βόρεια Προάστια είναι έτοιμοι να αποκτήσουν και φορ, καθώς προ των πυλών είναι ο Δημήτρης Θεοδωρίδης.

Στην Κηφισιά ψάχνουν παίκτες με μεγάλη προοπτική και η περίπτωση του 23χρονου φορ κρίθηκε μια έξυπνη επιλογή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο παίκτης ανήκει στην Ντε Γράαφσαπ και οι δυο πλευρές είναι κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τον σύλλογο των Βορείων Προαστίων να προτίθεται να κάνει επένδυση για την αγορά του 100% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

O Θεσσαλονικός φορ μέτρησε στο πρώτο μισό της σεζόν 20 εμφανίσεις με τους Ολλανδούς και σκόραρε τρία γκολ. Ο νεαρός επιθετικός την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην ΑΕΚ Β' (21 εμφανίσεις - 4 γκολ - 2 ασίστ), ενώ με την εικόνα του κέντρισε το ενδιαφέρον του Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος τον «ανέβασε» στην πρώτη ομάδα. Υπό τις οδηγίες του Πελάδο έκανε τρεις εμφανίσεις.

Πρόκειται για ύψους 1,85μ. ταχυδυναμικό φορ, ο οποίος θα πλαισιώσει τους Χριστόπουλο και Μούσιολικ στο «9», ενώ μένει να φανεί κατά πόσο θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης.

Από εκεί και πέρα θυμίζουμε πως η Κηφισιά αναμένεται να αποκτήσει τον Μιγκέλ Ταβάρες από τον Παναθηναϊκό, ενώ θα γίνει ακόμα μια κίνηση για εξτρέμ, στην προσπάθεια να καλυφθεί το κενό του Παύλου Παντελίδη.