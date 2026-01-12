Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για τη μεταγραφή του Τσε Νούνελι, από τον Πανσερραϊκό. Τελειώνει και με Θεοδωρίδη.

Η Κηφισιά είναι ενεργή σε πολλαπλά μεταγραφικά μέτωπα, έχοντας ως προτεραιότητα την ενίσχυση της στη γραμμή κρούσης, μετά την παραχώρηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη στον Παναθηναϊκό. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, το κλαμπ των Βορείων Προαστίων βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την αγορά του Τσε Νούνελι.

O 26χρονος δεξιοπόδαρος εξτρέμ του Πανσερραϊκού αγωνίζεται στο δεξί φτερό της επίθεσης και επί της ουσίας προορίζεται αγωνιστικά ως αντικαταστάτης του Παντελίδη. Ο ολλανδοθρεμμένος ακραίος επιθετικός, από τον Σουρινάμ έκανε την τελευταία του εμφάνιση με τα Λιοντάρια στην ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν πως μετά το ματς αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια.

Ο Νούνελι είναι από τους ποδοσφαιριστές που με βάση την εικόνα του έχει ξεχωρίσει στον κάκιστο Πανσερραϊκό της τρέχουσας σεζόν και μέτρησε 12 εμφανίσεις, με ένα γκολ και μια ασίστ. Πρόκειται για ποδοσφαιρικό «προϊόν» των ακαδημιών του Άγιαξ, ενώ έχει αγωνιστεί στην Ολλανδία σε Βίλεμ και Χέρενφεν.

Θυμίζουμε, πως εκτός του Νούνελι η Κηφισιά είναι θέμα χρόνου να ανακοινώσει την απόκτηση του Μιγκέλ Ταβάρες, ενώ είναι κοντά στην αγορά του 100% των δικαιωμάτων του Δημήτρη Θεοδωρίδη από την Ντε Γκραάφσαπ. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων θα επενδύσει για τη θέση του φορ στον νεαρό επιθετικό, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει με την ΑΕΚ Β' και είχε κάνει τρεις εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του Δικεφάλου, υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα.