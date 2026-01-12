Το up-tempo που προσέφεραν οι Τεττέη και Πελίστρι

Τα στοιχεία που πρόσθεσαν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τεττέη στο ντεμπούτο του και ο Φακούντο Πελίστρι στην επιστροφή του.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα με 3-0 του Πανσερραϊκού στο ΟΑΚΑ στην επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις για το νέο έτος.

Οι «πράσινοι» ευτύχησαν να προηγηθούν από πολύ νωρίς με 2-0 με τα δύο πέναλτι που κέρδισαν κι είχαν έτσι μία εύκολη βραδιά, αφού κατόρθωσαν να σκοράρουν κι ένα τρίτο τέρμα στη συνέχεια και να διαχειριστούν άριστα το προβάδισμά τους.

Ασχέτως του πόσο νωρίς ήρθε αυτό και της αυτοπεποίθηση και ηρεμίας που έδωσε στην ομάδα, υπήρχαν κάποια θετικά στοιχεία στο παιχνίδι του, που φάνηκαν από την αρχή κιόλας του ματς.

Οι λόγοι που ξεχώρισαν οι Τεττέη και Πελίστρι

Δύο απ' αυτά ήταν η ενέργεια και η ταχύτητα που προσέφεραν οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές, τα οποία λείπουν από τον Παναθηναϊκό στις συγκεκριμένες θέσεις.

Τόσο ο Ντέσερς, που είναι άλλου τύπου φορ, όσο και οι Σφιντέρσκι-Πάντοβιτς δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συγκριθούν στα δύο αυτά χαρακτηριστικά με τον Τεττέη ενώ οι εξτρέμ που είχε (Τετέ) κι έχει ο Παναθηναϊκός για την δεξιά πλευρά δουλεύουν αρκετές «στροφές» κάτω από τον Πελίστρι, με εξαίρεση ίσως του Παντελίδη, που ακόμα δεν τον έχουμε δει με την φανέλα του «τριφυλλιού», όμως γνωρίζουμε πως είναι ιδιαίτερα γρήγορος.

Δεν ήταν λίγες οι στιγμές στο χθεσινό παιχνίδι που όταν οι «πράσινοι» έκλεβαν την μπάλα ή όταν έκαναν επίθεση με build up και δημιουργούσαν τον χώρο, ο Πελίστρι έπαιρνε την μπάλα και την κουβαλούσε για αρκετά μέτρα περνώντας τους αντιπάλους του σαν να μην τους βλέπει.

Αντίστοιχα ο Τεττέη μπορεί να μην είχε τον χώρο που συνήθιζε να βρίσκει στα ματς με την Κηφισιά, ωστόσο με το που γυρνούσε με πρόσωπο ανάγκαζε τους αντιπάλους να τον αντιμετωπίζουν μ' ένα δύο βήματα απόσταση υπό τον φόβο, αν μείνουν πολύ κοντά του, να τους φύγει με το ξεπέταγμα και την ταχύτητα που διαθέτει.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ του «τριφυλλιού» ταλαιπώρησε την άμυνα των Σερραίων με τις κούρσες ούτε πάνω στην γραμμή είτε κάθετα και δημιούργησε έτσι αρκετές επικίνδυνες καταστάσεις.

Σίγουρα σ' αυτό έπαιξε ρόλο και η επιστροφή του Καλάμπρια στην δεξιά πλευρά, με το πρώτο δείγμα της συνεργασίας των δύο να δείχνει αρκετά καλό.

Ο Έλληνας φορ από την άλλη κούρασε την άμυνα της ομάδας του Σαραγόσα με την ενέργεια που έβγαλε, αφού δεν σταματούσε να κάνει κινήσεις και να απειλεί με κάθε τρόπο, δείχνοντας πόσο ήθελε να βρει κι ένα γκολ στο ντεμπούτο του, όμως ο Τσομπανίδης του το στέρησε με δύο καλές επεμβάσεις.

Οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές μπορούν να δώσουν πολλά στο game-play του Μπενίτεθ, που θέλει να έχει ταχύτητα και έκρηξη στους παίκτες που αγωνίζονται μπροστά, προκειμένου να είναι πιο επικίνδυνη η ομάδα του στο επιθετικό τρανζίσιον, το οποίο αποζητάει όταν υπάρχουν οι συνθήκες.

Η επίδραση των επιστροφών και των νέων

Η εικόνα του Τεττέη και του Πελίστρι το βράδυ της Κυριακής (11/01) αποτελεί ένα ικανό δείγμα του τι μπορεί να προσφέρουν στον Παναθηναϊκό οι επιστροφές παικτών που του έλειπαν καιρό λόγω τραυματισμών, αλλά των νέων του προσθηκών.

Πέρα από τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές είδαμε ακόμη τον Ρενάτο Σάντσες, να παίζει μετά από 2,5 μήνες κι ας μην είχε καλή εικόνα.

Είναι λογικό λόγω της αποχής του, δεν μπορεί όλοι να είναι σαν τον Πελίστρι, που μπήκε χθες και ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κάποιοι παίκτες και οργανισμοί θέλουν ματς για να επανέλθουν. Το θέμα με τον Ρενάτο είναι πως θα πρέπει να παραμείνει διαθέσιμος για να καταφέρει να παίξει αυτά τα ματς.

Ο Πορτογάλος δεν ήταν όμως η μοναδική επιστροφή, αφού λεπτά πήρε και ο Κυριακόπουλος, ο οποίος κι εκείνος είχε να αγωνιστεί επίσης αντίστοιχο διάστημα και παίζει σε μία θέση που έχει ζήτημα ο Παναθηναϊκός, μετά την έλλειψη εμπιστοσύνης, που έχει δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Μλαντένοβιτς με τα συνεχόμενα λάθη του.

Ταυτόχρονα το «τριφύλλι» έχει ακόμη να δει στο γήπεδο τρεις προσθήκες του, αφού οι Παντελίδης, Τσάβες και Κοντούρης δεν έχουν αγωνιστεί (ο πρώτος ήταν τιμωρημένος χθες). Κι αν για τον μικρό θα πρέπει να υπάρξει λίγο περισσότερη υπομονή και κατανόηση, για τους άλλους δύο υπάρχει η πίστη πως θα δώσουν πράγματα άμεσα.

Και μην ξεχνάμε πως ακόμη αναμένονται 3-4 κινήσεις, που θα αφορούν τις θέσεις του αριστερού μπακ, του αριστερού εξτρέμ, του 8αριου και πιθανότατα του δεκαριού, αλλά και η επιστροφή του Ντέσερς, επομένως θα υπάρξουν περαιτέρω ενισχύσεις.