Ράσταβατς: «Είναι ο καλύτερος Παναθηναϊκός της 15ετίας, έτσι μπορεί να κάνει τη... ζημιά η Μπόρατς»

Ο Μίλαν Ράσταβατς τόνισε ότι φέτος βλέπει τον καλύτερο Παναθηναϊκό της τελευταίας 15ετίας, όμως προειδοποίησε πως η Μπόρατς έχει την ευκαιρία της.

Ο πρώην τεχνικός του ΟΦΗ και του Αστέρα Aktor, Μίλαν Ράσταβατς μίλησε στη σερβική ιστοσελίδα και τηλεοπτικό δίκτυο «RTRS» σχετικά με το παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, που θα λάβει χώρα την Πέμπτη (15/10-19:45) στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Stage του Conference League.

Ο Σέρβος τεχνικός εξήγησε πως φέτος βλέπει να παρουσιάζει η καλύτερη βερσιόν των «πράσινων» τα τελευταία 15 χρόνια, κάτι που φαίνεται και από τις τεράστιες επενδύσεις που έγιναν, μιλώντας στη συνέχεια για το ποδοσφαιρικό στυλ, που του έχει προσδώσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Επιπλέον, αποθέωσε τον Ανδρέα Τεττέη ενώ ανέφερε πως το γεγονός πως το ματς γίνεται στο ΟΑΚΑ μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για τη Μπόρατς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μίλαν Ράσταβατς

«Είναι ο καλύτερος Παναθηναϊκός τα τελευταία 15 χρόνια. Η αποφασιστικότητα του συλλόγου να κατακτήσει επιτέλους τον τίτλο δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη, γι' αυτό και επένδυσαν 50 εκατομμύρια. Διαθέτουν μια πλειάδα σπουδαίων παικτών. Είναι αλήθεια ότι δεν κερδίζουν όλα τα παιχνίδια με απόλυτη κυριαρχία και μεγάλο αριθμό τερμάτων ανά αγώνα, αλλά επιβάλλουν το παιχνίδι τους ως ομάδα και θέλουν να ορίζουν τον ρυθμό.



Είναι μια ομάδα που επιδιώκει την κατοχή της μπάλας. Η ανάπτυξη του παιχνιδιού και η οργάνωση της επίθεσης γίνονται με πολλές πάσες, ενώ διακρίνονται για την υπομονή τους στην επίθεση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ανάκτηση της μπάλας από τον αντίπαλο. Μια πρόκληση για την Μπόρατς θα είναι η άσκηση σωστής πίεσης ψηλά στο γήπεδο, καθώς ο αριθμός των επιθέσεων του Παναθηναϊκού αναμένεται να είναι σχετικά μεγάλος», ανέφερε αρχικά.



Στη συνέχεια ρωτήθηκε για το πόσες θεωρεί πως είναι οι πιθανότητες της Μπόρατς να πάρει ένα αποτέλεσμα στο παιχνίδι…

«Η Μπόρατς έχει πιθανότητες. Ο ένας τρόπος είναι μέσω αντεπιθέσεων μετά από κλέψιμο της μπάλας, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν την ανισορροπία στην αμυντική διάταξη του Παναθηναϊκού και να πετύχουν ένα γκολ. Ο άλλος τρόπος είναι να πιέσουν ψηλά για να κλέψουν τη μπάλα και να δημιουργήσουν ευκαιρίες απειλώντας την αντίπαλη εστία. Φυσικά, υπάρχουν και οι φάσεις μετάβασης, στις οποίες η Μπόρατς είναι αρκετά καλή. Η ομάδα έχει ξεκάθαρη στρατηγική, με ποιοτικό και συμπαγές παιχνίδι, ειδικά για αυτές τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Βρέθηκα πρόσφατα στην Μπάνια Λούκα και παρακολούθησα την αναμέτρηση της Μπόρατς με τη Λέφσκι. Παίζουν με σύνεση και ωριμότητα. Επαναλαμβάνω, μια πολύ οργανωμένη ομάδα».



Ρωτήθηκε για τον Τετέι και αν είναι ο κορυφαίος εκτελεστής του Παναθηναϊκού…

«Είναι μια ακατέργαστη δύναμη, ένας παίκτης που κυριαρχεί απόλυτα σωματικά. Δεν διαθέτει "φινέτσα", αλλά από την άλλη, δεν είναι ο κλασικός δυνατός παίκτης που περιμένει απλώς μέσα στην περιοχή για κάποια μονομαχία ή φάση ώστε να σκοράρει. Μπορεί να συνεργαστεί, να ντριμπλάρει και να επιλέξει σωστά τη θέση του μέσα στην περιοχή. Είναι σίγουρα ο πιο επικίνδυνος παίκτης τους».



Τέλος, ζητήθηκε η άποψή του για το ΟΑΚΑ και το πόσο καυτή έδρα είναι.

«Το στάδιο διαθέτει στίβο, οπότε οι κερκίδες απέχουν αρκετά από τον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη δημιουργία μιας κλασικής, καυτής ατμόσφαιρας έδρας, καθώς το γήπεδο σίγουρα δεν θα είναι γεμάτο. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για την Μπόρατς, καθώς δεν νιώθεις ότι παίζεις σε μια καυτή έδρα. Φυσικά, η υποστήριξη από την κερκίδα θα είναι οργανωμένη, καθώς ο Παναθηναϊκός διαθέτει μεγάλο αριθμό οπαδών σε κάθε παιχνίδι. Επομένως, δεν θα λείψει η στήριξη».