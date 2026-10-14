Νίστρουπ: «Δεν είμαι απλώς ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αλλά χιλιάδων ανθρώπων που ζουν γι' αυτόν»

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου πριν από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα την Πέμπτη (15/10-19:45) στην πρεμιέρα των δύο ομάδων για τη League Phase του Conference League.

Ο Δανός τεχνικός τόνισε πως αύριο οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη λίγο παραπάνω ακριβώς επειδή προέρχονται από ήττα για πρώτη τους φορά τη φετινή σεζόν. Πρόσθεσε δε πως δεν διαμαρτύρεται για την πίεση που υπάρχει και ότι αν δεν την αντέχει, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να πάρει το αεροπλάνο και να γυρίσει στη χώρα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ

Για το γεγονός πως η ομάδα προέρχεται από ήττα:

«Πρώτα απ' όλα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία από ντέρμπι της Κυριακής το βράδυ. Στενοχωρηθήκαμε, αλλά πρέπει να πάμε παρακάτω. Χάσαμε γιατί εκείνο το βράδυ υπήρχε μία που έπαιξε καλύτερα από μας. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Όλη η σκληρή δουλειά που κάναμε, το πόσο υποφέραμε για να φτάσουμε εδώ ήταν σημαντική. Πάντα είναι σημαντικό να κερδίζεις, τώρα που προερχόμαστε από ήττα είναι λίγο πιο σημαντικό»

Για την ατμόσφαιρα μετά την επίθεση στον Τεττέη:

«Δεν είμαι ο προπονητής που κάθεται εδώ, μετά από μία ήττα ή μετά από πράγματα που γίνονται στα social media. Δεν μίλησα για τίποτε άλλο από την απόδοση που είχαμε σε σεβασμό και με την εικόνα που είχε ο αντίπαλός μας. Δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Γενικά αν θες να παίζεις στον Παναθηναϊκό πρέπει να έχεις μεγάλα αυτιά, γιατί ακούς πολλά πράγματα, μετά να τα απομονώνεις και να αποδίδεις την επόμενη μέρα».

Για το τι πρέπει να κάνει αύριο ο Παναθηναϊκός:

«Αν παίξουμε καλά αύριο, λογικά θα κερδίσουμε, αν όχι, είναι πιθανό να μην τα καταφέρουμε. Όλες οι ομάδες που έχουν φτάσει εδώ τα έχουν καταφέρει για έναν λόγο. Στο τελευταίο ματς χάσαμε γιατί δεν παίξαμε καλά κι αυτό είναι που θέλουμε να αλλάξουμε αύριο για να επιστρέψουμε στη νίκη».

Για την εφαρμογή των ιδεών του και την πίεση

«Δεν βλέπω τον εαυτό μου ως νέο. Αφότου ήμουν πρώτος για περίπου πέντε, είδα τα μαλλιά μου να αρχίσουν λίγο να γκριζάρουν. Όλοι οι προπονητές τους έχουν τις ιδέες. Κι εγώ με την σειρά μου προσπαθώ να περάσω τις δικές μου όσο γρηγορότερα γίνεται. Είδαμε την Κυριακή πως είμαστε μακριά ακόμα. Μου λέγατε στα προκριματικά προς το τέλος ότι βλέπατε το αποτέλεσμα αυτών, επειδή κερδίσαμε και σας έλεγα πως αν γίνει το αντίθετο αποτέλεσμα θα αλλάξετε γνώμη.

Το να είσαι προπονητής στον Παναθηναϊκό με όλη την πίεση και αυτά που περιμένουν από μένα είναι λογικό, δεν πήρα τη δουλειά με το ζόρι. Το να είμαι προπονητής του Παναθηναϊκού για μένα δεν είναι απλώς είσαι προπονητής μιας ομάδας, αλλά χιλιάδων ανθρώπων που ζουν γι' αυτήν. Κανένας κορυφαίος προπονητής δεν πιέστηκε να πάρει τη δουλειά που έχει. Μερικές μέρες θα υπάρχει πίεση. Αν δεν μπορώ να ζήσω με αυτή, καλό θα ήταν να πάρω το αεροπλάνο και να γυρίσω πίσω στη Δανία».

Κάνγκουα: «Είχαμε δύο δύσκολες μέρες, μου ταιριάζει το στυλ μας»

Για την αντίδραση της ομάδας μετά την πρώτη ήττα:

«Είχαμε δύο δύσκολες μέρες μετά την ήττα από το ντέρμπι. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε και να πάμε στο αυριανό παιχνίδι. Ανυπομονούμε για το ματς με την Μπόρατς, που είναι και η ευρωπαϊκή μας πρεμιέρα».

Για το πως πηγαίνει η προσαρμογή του:

«Μου ταιριάζει (το στυλ). Προσαρμόζομαι στις τακτικές και κάθε μέρα είναι και καλύτερα για μένα. Όλα είναι πολύ καλά μέχρι στιγμής».

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