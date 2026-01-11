Δέδες: «Το να μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία προκαλεί γέλιο στον γαλαξία»

Ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, Αλέξης Δέδες απάντησε με ανάρτησή του στον Κώστα Καραπαπά, υπογραμμίζοντας πως «το να μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία, προκαλεί γέλιο στον γαλαξία».

Αντίδραση στις τάξεις της ΑΕΚ προκάλεσε η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά από πλευράς Ολυμπιακού, με τον αντιπρόεδρο των ερυθρόλευκων να σχολιάζει με ανάρτησή του στα social media πως «γελάει όλος ο πλανήτης», αναφερόμενος στο τέρμα του Ντουντού που ακυρώθηκε στο Άρης - ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, Αλέξης Δέδες με ανάρτησή του στο Instagram απάντησε υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως «το να μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία, προκαλεί γέλιο, όχι μόνο σ' όλο τον πλανήτη, αλλά σ' όλο τον γαλαξία».

Στην ανάρτησή του στα social media ο Αλέξης Δέδες έγραψε: «Λυπούμαστε που ο κ. Καραπαπάς συνδέει την Αρετή του Εύ Αγωνίζεσθαι με σκιάχτρα - ζόμπι από κάποιες εποχές που αναπολεί προφανώς με νοσταλγία ο ίδιος.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το να μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία, προκαλεί γέλιο, όχι μόνο σ' όλο τον πλανήτη, αλλά σ' όλο τον γαλαξία».