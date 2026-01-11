Καραπαπάς για την απόφαση να ακυρωθεί το γκολ του Ντουντού: «Γελάει όλος ο πλανήτης»

Η ακύρωση του 2-1 του Άρη επέφερε την διαδικτυακή αντίδραση του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά.

Ο Κώστας Καραπαπάς μετά το ακυρωθέν γκολ του Άρη (για το 2-1 επί της ΑΕΚ στο ματς της Θεσσαλονίκης) έκανε Insta Stories. Στο πρώτο εξ αυτών σε σχέση με την συγκεκριμένη φάση (όπου δεν μέτρησε το γκολ του Ντουντού για φάουλ του Ροζ στον Ζοάο Μάριο) και αυτήν την απόφαση, ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός έγραψε τα εξής: «Γελάει όλος ο πλανήτης».