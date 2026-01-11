ΠΑΕ Άρης κατά Λανουά… «δεν κουράστηκες με τα 'εργαλεία' που φέρνεις;»

Οργή επικρατεί στον Άρη για την απόφαση ακύρωσης του γκολ του Ντούντου και η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Στεφάν Λανουά.

Μετά από παρέμβαση του VAR, ο Νορβηγός διαιτητής Ροχίτ Σάγκι ακύρωσε το γκολ του Βραζιλιάνου Ντούντου γεγονός το οποίο προκάλεσε απορίες στον Μανόλο Χιμένεθ αλλά και την οργή των «κίτρινων». Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης καταφέρθηκε εκ νέου κατά του Στεφάν Λανουά θεωρώντας τον Γάλλο αρχιδιαιτητή υπαίτιο με τους διαιτητές που φέρνει στην Ελλάδα και ειδικά στους αγώνες του Άρη.

«Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί, πια, με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ, αλήθεια, δεν κουράστηκες; Μια από τη Σερβία, μια από τη Νορβηγία, δηλαδή κάπου έλεος… Περιμένουμε, τώρα, να δούμε από που θα φέρεις «εργαλείο» για τον αγώνα της Τετάρτης», αναφέρει η ανακοίνωση.