Χιμένεθ: «Δεν θέλω να ξέρω τι ειπώθηκε στο VAR»

Ο Μανόλο Χιμένεθ απόρησε για την ακύρωση του τέρματος του Ντούντου και αναρωτήθηκε τί μπορεί να ειπώθηκε στην εσωτερική επικοινωνία με το VAR.

Ο Ισπανός προπονητής του Άρη υποστήριξε ότι θα έπρεπε να είχε μετρήσει το γκολ του Ντούντου. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου είπε πως… «πρέπει να το σκεφτώ καλά και να μιλήσω με καλό τρόπο. Τα συγχαρητήρια σήμερα πηγαίνουν στους παίκτες μου σε ότι αφορά το τακτικό κομμάτι. Βγάλανε στον αγωνιστικό χώρο ό,τι τους ζήτησα στον πίνακα κι αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί. Ιδιαίτερα απέναντι σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ η οποία έχει καλό εσωτερικό παιχνίδι. Οι παίκτες μου έτρεξαν πολύ και το δυστυχές είναι ότι δεν είχαν την αποζημίωση που θα έπρεπε να είχαν στο τέλος του αγώνα. Για τον διαιτητή θα πω ότι θα έπρεπε να είχε μετρήσει το γκολ. Το μέτρησε, τον κάλεσαν από το VAR… Δεν θέλω να ξέρω τι είπαν στο VAR».

Εκεί αναφέρθηκε γενικά στις διαφορές μεταξύ των αγώνων. «Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν δύο ίδια παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Απέναντι στον Παναιτωλικό κάναμε μια ώρα καλού παιχνιδιού. Κι όπως πάντα λέω, το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από ιδιαίτερες περιστάσεις αλλά τον τελευταίο καιρό δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας κι αυτό πηγάζει από τον μεγάλο σεβασμό που έχουμε στον φίλαθλο κόσμο της ομάδας».

Ρωτήθηκε επιμέρους για τη βελτιωμένη εικόνα. «Καταρχάς βρισκόμαστε ακόμη σε διαδικασία ανάρρωσης κάποιων παικτών. Δεν έχω αμφιβολία ότι παίκτες όπως ο Καντεβέρε, ο Μισεουί είναι βοήθεια για την ομάδα ή ο Κάρλες Πέρεθ είναι σημαντικός παίκτης, ασχέτως αν σε κάποια παίξει καλά και σε άλλα όχι. Θα πρέπει λοιπόν να μπαίνουν παίκτες και να φτάνουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους. Αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε, μια ανταγωνιστική ομάδα σε κάθε θέση για να κερδίζει κάθε αντίπαλο. Θα υπάρξουν καλά και άσχημα παιχνίδια αλλά η δική μας υποχρέωση είναι να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ διαφορετικά το ποδόσφαιρο».

Σε ερώτηση για τις μεταγραφικές εξελίξεις, έμμεσα υποστήριξε ότι περιμένει την κατάληξη της υπόθεσης Τσούμπερ. «Εξακολουθώ να περιμένω έναν σημαντικό παίκτη. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει η περίπτωση του Χόνγκλα αλλά είμαστε κοντά. Κι αν έρθει άλλη μεταγραφή αμυντικά καθώς δουλεύει η ομάδα προς αυτήν την κατεύθυνση, θα είναι σημαντικό. Το ξαναλέω όμως ότι δεν βρίσκονται εύκολα τον χειμώνα ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Είπα ότι αν ένας παίκτης που είναι να έρθει στην ομάδα δεν θα τη βελτιώσει, ας ανεβάσουμε παίκτες από τη δεύτερη ομάδα. Μπορώ εύκολα να ζητήσω μεταγραφές αλλά ξέρω και τις δυσκολίες που υπάρχουν».

Σχετικά με το παιχνίδι που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο είπε πως… «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Για μας είναι ένας τελικός. Και θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχίσουμε στον στόχο που έχουμε θέσει».

Ρωτήθηκε για το ότι προχώρησε σε μόλις μία αλλαγή. «Κάναμε αρκετές αλλαγές σε ότι αφορά την τακτική μας για να αντιμετωπίσουμε την ΑΕΚ και ήξεραν οι παίκτες ότι έπρεπε να ανταποκριθούν κι αν δεν μπορούσαν αν το κάνουν σε διάρκεια, να ζητήσουν αλλαγή. Ο Γένσεν ζήτησε αλλαγή. Και όλοι οι υπόλοιποι, κάθε φορά που τους ρωτούσαμε αν ένιωθαν καλά, απαντούσαν καταφατικά, άρα δεν υπήρχε λόγος αλλαγής. Θα υπάρξει κούραση αλλά γι’ αυτό είμαστε εδώ για να γίνουν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν».