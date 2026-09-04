Πρόστιμα σε έξι ΠΑΕ μοίρασε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, με τον ΠΑΟΚ να δέχεται τη μεγαλύτερη χρηματική ποινή.

Με ανακοίνωση του το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο έκανε γνωστές τις αποφάσεις για τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής, με τον ΠΑΟΚ να δέχεται το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους 15.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ απαλλάχθηκε από τη μία παράβαση που του είχε αποδοθεί για το ματς με τον Ατρόμητο, όμως κρίθηκε ένοχος για τη δεύτερη και τιμωρήθηκε με 15.000 ευρώ.

Αναλυτικά:



ΠΡΟΣ ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ



Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 2η αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την 1η αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ τη χρηματική ποινή

των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5

επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της

ΕΠΟ).





(αγώνας της 29-8-2026 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Αρ. Απόφ. 185/4-9-2026





ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ





Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 1η αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την 2η αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των

δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5

επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της

ΕΠΟ).





(αγώνας της 30-8-2026 με την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ)

Αρ. Απόφ. 189/4-9-2026





ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ α) τη χρηματική

ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’

του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της

ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού χιλίων

πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.



(αγώνας της 31-8-2026 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

Αρ. Απόφ. 187/4-9-2026





ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη χρηματική ποινή των

τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14

παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).





(αγώνας της 30-8-2026 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)

Αρ. Απόφ. 184/4-9-2026





ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και

4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).



(αγώνας της 30-8-2026 με την ΠΑΕ ΟΦΗ)

Αρ. Απόφ. 188/4-9-2026





ΠΡΟΣ ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ τη χρηματική ποινή των

χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,

2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).





(αγώνας της 30-8-2026 με την ΠΑΕ ΑΕΚ)

Αρ. Απόφ. 186/4-9-2026





ΠΡΟΣ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR



Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ASTERAS AKTOR α) τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’

του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ,

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της

ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού χιλίων

πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.



(αγώνας της 30-8-2026 με την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)