Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό (5/9 – 21:00) ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την παρουσία του Φαμπιάνο να κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Η ΠΑΕ Άρης δεν γνωστοποίησε την αποστολή, που «πετάει» για την Αθήνα, ωστόσο το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ο Βραζιλιάνος στόπερ συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή τις λιγότερες πιθανότητες. Ο Φαμπιάνο δεν ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προετοιμασίας για το συγκεκριμένο παιχνίδι, μετά το χτύπημα στον μηρό που αποκόμισε από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, και ως εκ τούτου δεν βρίσκεται στο 100% από πλευράς ετοιμότητας.

Αυτό σημαίνει ότι ο Μπόσκο Σούταλο ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο και θα πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Φρέντρικ Γένσεν.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:



«Με την προπόνηση που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής στις προπονητικές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση με την Α.Ε.Κ. στην “Allwyn Arena” (05/09, 21:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι -μετά την ολοκλήρωσή της η αποστολή της ομάδας μας πέταξε για την Αθήνα- οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργοποίησης (μυϊκή διέγερση).»

