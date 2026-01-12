Οι Λεβαδειακός, Παναθηναϊκός, Άρης, Βόλος διεκδικούν την είσοδο στην τετράδα. Το πρόγραμμα των τεσσάρων μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Η τέταρτη θέση έχει καταληφθεί εδώ και καιρό από τον Λεβαδειακό, αλλά δεν είναι δεδομένη, από τη στιγμή που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός μετά το άνετο 3-0 επί του Πανσερραϊκού.

Ο Λεβαδειακός είναι στην τέταρτη θέση και τον κυνηγάει με ματς λιγότερο ο Παναθηναϊκός. Τρέχει να προλάβει ο Άρης, που έχει χάσει πολύ έδαφος, ενώ ο Βόλος έχει τις δικές του ελπίδες, αλλά και πολλά σκαμπανεβάσματα.

Η φοβερή ομάδα της Βοιωτίας, του Νίκου Παπαδόπουλου, με την καλύτερη επίθεση στη Super League, έπειτα από 16 αγωνιστικές, νίκησε άνετα και τον Βόλο στο... ντέρμπι της τέταρτης θέσης. Με 31 βαθμούς έχει το προβάδισμα και ακολουθούν Παναθηναϊκός, Βόλος στους 25 και ο Άρης στους 21.

Θεωρητικά το να καλύψει ο Άρης τους 10 βαθμούς από τον Λεβαδειακό και να αφήσει πίσω του και Παναθηναϊκό, Βόλο, μοιάζει δύσκολο, αλλά θα το παλέψει όσο μπορεί με τον Χιμένεθ. Ο Λεβαδειακός θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήδη έχει την ισοβαθμία με τον Βόλο, άρα, η διαφορά του είναι ουσιαστικά 7 βαθμοί. Στο Πανθεσσαλικό ο Λεβαδειακός νίκησε 2-1 και στην έδρα του 3-1, οπότε υπερτερεί με δύο νίκες.

Ματς λιγότερο ο Παναθηναϊκός

Για το τριφύλλι ασφαλώς δεν αποτελεί... τιμή να παλεύει να μπει στην τετράδα. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι στο -6 από τον Λεβαδειακό, ωστόσο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι έχει ματς λιγότερο με τον ΟΦΗ, αφού είχε αναβληθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έπειτα από αίτημα του Ρουί Βιτόρια για να προετοιμαστεί καλύτερα η ομάδα του στο ματς των προκριματικών με τη Σαμσουνσπόρ.

Αυτό το ματς θα γίνει, πιθανότατα στις 4 Μαρτίου. Αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τους τρεις βαθμούς, τότε είναι στο -3 από τους Βοιωτούς. Διαφορετικά θα κάνει πιο δύσκολη τη ζωή του. Κάτι επίσης σημαντικό. Αυτό το ματς μπορεί να γίνει πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, που όσο τρελό κι αν ακούγεται στην παρούσα φάση, μπορεί να είναι τελικός για την τέταρτη θέση!

Το πλεονέκτημα και το μειονέκτημα του Λεβαδειακού

Ο Λεβαδειακός έχει εξαιρετική ομάδα και αυτοπεποίθηση. Έχει ένα μειονέκτημα κι ένα πλεονέκτημα. Την ερχόμενη Τετάρτη παίζει στο Κύπελλο με την Κηφισιά. Αν περάσει θα παίξει με ΑΕΚ ή ΟΦΗ. Αν αποκλειστεί θα έχει μόνο το πρωτάθλημα από την ερχόμενη Τετάρτη. Αν περάσει θα έχει μεσοβδόμαδα ματς μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου, όταν και είναι οι ρεβάνς των ημιτελικών. Άρα, θα είναι πιο φρέσκος.

Ο Παναθηναϊκός έχει τον Άρη κι αν περάσει θα δώσει δύο ντέρμπι στα ημιτελικά με Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ. Επίσης έχει δύο ευρωπαϊκά ματς με Φερεντσβάρος και Ρόμα και τον Φλεβάρη, όπως είναι τώρα τα πράγματα και δύο αγώνες για τα playoffs του Europa League. Επιπλέον επιβάρυνση δηλαδή σε αντίθεση με τον Λεβαδειακό.

Για τους Βοιωτούς το πρόβλημα είναι ότι έχουν εκτός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρη κι εντός Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Τα μισά από τα 10 ματς που απομένουν για την κανονική διάρκεια είναι με τους μεγάλους. Έχει επίσης εκτός τον πάντα υπολογίσιμο ΟΦΗ και την αξιόμαχη φέτος Κηφισιά.

Υπάρχει φυσικά κι ένα ακόμα πλεονέκτημα για τον Λεβαδειακό. Δεν έχει ούτε στο ελάχιστο την πίεση του τριφυλλιού. Ακόμα και πέμπτη να βγει η ομάδα, θα είναι στον στόχο της Ευρώπης και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο στα playoffs για τις θέσεις 5-8. Αντίθετα, για τον Παναθηναϊκό το να μείνει εκτός τετράδας θα είναι ιστορικό κάζο.

Νίκες και βλέπει ο Άρης

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είναι στο -10 και μπορεί να θεωρείται από πολλούς χαμένη. Αν αποκλειστεί στο Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό θα έχει μόνο το πρωτάθλημα.

Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παίρνει νίκες και να περιμένει από τους υπόλοιπους πολλές απώλειες.

Ο Άρης έχει εντός Λεβαδειακό, ΠΑΟΚ κι εκτός τον Παναθηναϊκό και τον Βόλο. Γίνεται αντιληπτό ότι για να ελπίζει θα πρέπει σ' αυτά τα ματς να πάρει μίνιμουμ 9-10 βαθμούς. Μετά να παίρνει νίκες με τις ομάδες που είναι πιο χαμηλά στη βαθμολογία κι ό,τι γίνει...

Οι ισοβαθμίες

Ο Λεβαδειακός, όπως αναφέραμε, υπερτερεί στην ισοβαθμία του Βόλου. Ο τελευταίος είναι στα ίδια με τον Παναθηναϊκό! Έχουν από μία νίκη και τα ίδια γκολ. Ο Βόλος νίκησε εντός 1-0 και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο με 2-1. Αυτά είναι τα ματς των ομάδων που έχουν γίνει και για τους δύο γύρους. Επειδή, μπορεί να έχουμε μπροστά μας... τελικό Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός για την τέταρτη θέση, να θυμίσουμε ότι στη Λεωφόρο το αποτέλεσμα ήταν 1-1.

Τα αποτελέσματα των τεσσάρων

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1

Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1

Άρης - Παναθηναϊκός 1-1

Άρης - Βόλος 2-0

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0

Βόλος - Λεβαδειακός 1-2

Λεβαδειακός - Άρης 1-1

Λεβαδειακός - Βόλος 3-1

Οι βαθμοί

Λεβαδειακός 31

Παναθηναϊκός* 25

Βόλος 25

Άρης 21

*Έχει ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα των τεσσάρων

17η αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet - Άρης (17/1)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (18/1)

Παναιτωλικός - Λεβαδειακός (19/1)

Βόλος - Ατρόμητος (19/1)

18η αγωνιστική

Ολυμπιακός - Βόλος (24/1)

Άρης - Λεβαδειακός (25/1)

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (25/1)

19η αγωνιστική

Παναιτωλικός - Άρης (31/1)

Βόλος - ΑΕΛ Novibet (31/1)

Λεβαδειακός - Αστέρας Αktor (1/2)

Παναθηναϊκός - Κηφισιά (1/2)

20η αγωνιστική

Αστέρας Aktor - Βόλος (7/2)

ΟΦΗ - Λεβαδειακός (8/2)

Άρης - ΠΑΟΚ (8/2)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/2)

21η αγωνιστική

Βόλος - Άρης (14/2)

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός (15/2)

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet (15/2)

22η αγωνιστική

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (22/2)

Πανσερραϊκός - Βόλος (22/2)

Άρης - Κηφισιά (22/2)

ΑΕΚ - Λεβαδειακός (22/2)

23η αγωνιστική

Κηφισιά - Λεβαδειακός (28/2)

Βόλος - ΑΕΚ (1/3)

Παναθηναϊκός - Άρης (1/3)

24η αγωνιστική

Άρης - Ατρόμητος (7/3)

Βόλος - ΟΦΗ (8/3)

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (8/3)

25η αγωνιστική

Πανσερραϊκός - Άρης (14/3)

Κηφισιά - Βόλος (15/3)

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (15/3)

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (15/3)

26η αγωνιστική

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός (22/3)

Άρης - ΟΦΗ (22/3)

Βόλος - ΠΑΟΚ (22/3)

Λεβαδειακός - Ατρόμητος (22/3)

4 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (1η αγωνιστική)