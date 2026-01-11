Ο Τιάγκο Νους πήρε την μπάλα μετά το καρέ που πέτυχε στη νίκη του ΟΦΗ επί του Αστέρα και δέχτηκε συγχαρητήρια τόσο από τον Χρήστο Κόντη, όσο και από τον Μχάλη Μπούση.

Ο Τιάγκο Νους ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ΟΦΗ στην «τεσσάρα» επί του Αστέρα AKTOR, καθώς πέτυχε καρέ τερμάτων, ενώ εκτός αυτούς είχε κερδισμένο πέναλτι και κερδισμένη αποβολή.

Μετά το ματς όπως συνηθίζουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν 3+ γκολ ο Αργεντινός πήρε μαζί του την μπάλα, ενώ πόζαρε στο φωτογραφικό φακό δείχνοντας τα τέσσερα δάχτυλα του, όσα και τα γκολ που πέτυχε.

Κατά την αλλαγή του ο Χρήστος Κόντης αγκάλιασε τον ποδοσφαιριστή του, ενώ μετά το ματς κατάβηκε στον αγωνιστικό χώρο ο διοικητικός ηγέτης του Ομίλου, Μιχάλης Μπούσης για να συγχαρεί τον ποδοσφαιριστή του.

Μετά το ματς ο Νους μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πρώτη φορά πέτυχα 4 γκολ. Τώρα να απολαύσουμε τη στιγμή γιατί έρχεται δύσκολο ματς την Τετάρτη.

Θέλουμε να τερματίσει ο ΟΦΗ όσο το δυνατόν ψηλότερα και φυσικά θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται στο κύπελλο. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Εγώ προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».