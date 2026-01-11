Κόντης: «Ζήτησα από τον Νους να πασάρει περισσότερο και έκανε... καρέ»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά την «τεσσάρα» του ΟΦΗ στον Αστέρα AKTOR και η αποθέωση στον φοβερό Τιάγκο Νους.

Ο Τιάγκο Νους «έκανε»... όργια κόντρα στον Αστέρα AKTOR και με το καρέ που πέτυχε οδήγησε τον ΟΦΗ στη σπουδαία νίκη με 4-0. Ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του μετά στην κάμερα της Cosmote TV αποθέωσε τον Αργεντινό εξτρέμ και αποκάλυψε ένα τετ α τετ που είχαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι δηλώσεις του Κόντη στην Cosmote TV

«Σιγά-σιγά οι παίκτες παίζουν και νιώθουν καλύτερα. Αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Δουλεύουν πολύ σκληρά και αφομιώνουν πράγματα. Παίρνουν σωστές αποφάσεις στα τελευταία ματς και γι’ αυτό παίζουν καλά.

Το τρομερό είναι πως αυτή την εβδομάδα μίλησα με τον Νους στο γραφείο μου και του ζήτησα να πασάρει περισσότερα και σήμερα έβαλε τέσσερα γκολ. Εκανε ένα φανταστικό παιχνίδι, θα το θυμάται σε όλη του τη ζωή. Τέτοιες εμφανίσεις θέλουμε από αυτόν, είναι ένας μεγάλος παίκτης».

Κόντης: «Πρόκληση το παιχνίδι με την ΑΕΚ»

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ο τεχνικός του Ομίλου τόνισε πως η ομάδα του βρίσκεται ακόμα στο 50% των δυνατοτήτων της, ενώ έκανε αναφορά στο ερχόμενο ματς Κυπέλλου με την ΑΕΚ.

«Συγχαρητήρια στα παιδιά, σιγά – σιγά αρχίζουμε και βρίσκουμε τα πατήματα μας, είμαστε μια ομάδα που και εμείς ως προπονητές θέλαμε να κατανοήσουμε για το πως θέλαμε να την στήσουμε. Στα τελευταία παιχνίδια βλέπουμε μια ομάδα που θέλει να κάνει περισσότερα πράγματα, έχει αυτοπεποίθηση, φέρνει καλύτερη ψυχολογία, οι παίκτες έχουν μεγαλύτερο θάρρος για να βρουν λύσεις και να πάρουν καλύτερες αποφάσεις.

Όλα αυτά δίνουν μια πολύ καλύτερη εικόνα αλλά όπως είπα προχθές, μετά το παιχνίδι κυπέλλου, εγώ θεωρώ πως είμαστε ακόμα στο 50% και έχουμε να δώσουμε περισσότερα. Είναι διαστήματα που είναι λίγο νεκρά, θέλω να κάνουμε γεμάτες εμφανίσεις, ομάδα που θα είναι κυρίαρχη σε 90 λεπτά και σε παιχνίδια που μπορούμε να το κάνουμε. Και όταν έρχεται ένα δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ που είναι πρόκληση για εμάς».

Για τον Τιάγκο Νους: «Ένας παίκτης με αυτό το ταλέντο, όταν παίζει με αυτόν τον τρόπο, βοηθάει τον εαυτό του, την ομάδα του και αν συνεχίσει έτσι, όλοι θα μιλάνε για αυτόν. Δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο σε εκείνον, τα παιδιά συνολικά είχαν καλή εικόνα».

Για την δημιουργία πολλών ευκαιριών: «Είχαμε κάποιες κλασικές ευκαιρίες με Χgoal πάνω από 0,40 και αυτές πρέπει να γίνονται όπως με την ΑΕΚ που έπρεπε να έχει γίνει 2-0, όταν παίζεις με αυτές τις ομάδες δεν χαρίζονται. Θέλω περισσότερα από την ομάδα μου για περισσότερο χρόνο και αυτό μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα, αν παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, είναι δική μου εντολή να μπαίνουμε με μεγαλύτερη ορμή και όχι χαλαρά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αλλάξουμε, μόνο όταν τελειώσει ένα παιχνίδι πρέπει να σκεφτόμαστε το επόμενο».

Για τη νέα διάταξη και το 3-4-3: «Προφανώς και όταν πας σε μια νέα ομάδα θέλεις χρόνο για να βελτιωθείς. Να δεις ο καθένας τις προσωπικότητες, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να σημειώσεις και από εκεί και πέρα έχοντας μια ιδέα στο μυαλό σου με το υλικό που έχεις στην διάθεση σου, να κάνεις ότι καλύτερο μπορείς. Με αυτόν τον σχηματισμό, προφανώς έχεις μια διαφορά αμυντικά, είναι σημαντικό ότι δεν δεχόμαστε γκολ όπως επίσης να κάνεις άμυνα με την μπάλα στα πόδια. Όσο περισσότερο την κρατάς, τόσο περισσότερο κανείς καλύτερη άμυνα. Αν καταφέρουμε να αποκτήσουμε ισορροπία, στο επιθετικό τρίτο και θα κοντρολάρει το παιχνίδι, για αυτό μεγάλο ρόλο έχουν τα χαφ».