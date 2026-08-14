Ο ΟΦΗ παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση του, η οποία είναι εμπνευσμένη από την κρητική λύρα και τον Γρύπα.

Ο ΟΦΗ μετά την τέταρτη εμφάνιση του και την... γούρικη πορτοκαλί για το Κύπελλο Ελλάδας παρουσίασε τις νέες φανέλες του για τους εκτός έδρας αγώνες, οι οποίες έχουν διπλό κρητικό συμβολισμό.

Στη λευκή εμφάνιση των Κυπελλούχων υπάρχουν στο πλάι τέσσερις... χαρακιές από κάθε πλευρά, οι οποίες παραπέμπουν τόσο στο χάραγμα της παραδοσιακής κρητικής λύρας, όσο και σε νυχιές από τον Γρύπα.

Πλέον απομένει να παρουσιαστούν οι εμφανίσεις για τους εντός έδρας αγώνες της νέας σεζόν, με τον πρώτο να είναι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας την ερχόμενη Πέμπτη (20/8) στο πρώτο παιχνίδι τους για τα Play Offs του Europa League.

H ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Όπως ο οργανοποιός χαράζει το ξύλο της λύρας με το χέρι του, αφήνοντας πάνω της την υπογραφή του, έτσι κι ο Γρύπας του ΟΦΗ άφησε τη δική του πάνω στη νέα λευκή φανέλα της ομάδας.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 παρουσιάζει την επίσημη away εμφάνιση για τη σεζόν 2026-27, αποκλειστικά σχεδιασμένη από την PUMA, με οχτώ βαθιές νυχιές του Γρύπα να τη χαράζουν συμμετρικά στα πλευρά, ως αποτύπωμα του θηρίου που φυλάει την Κρήτη.

Η φανέλα είναι αποκλειστικά σχεδιασμένη από τη Puma για τον ΟΦΗ, με την τεχνολογία dryCELL, τεχνικό ύφασμα από ανακυκλωμένα υλικά που απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα, κρατώντας τους παίκτες στεγνούς και άνετους καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Στην καρδιά της φανέλας στέκεται περήφανο το 3D PRIST® μεταλλιζέ σήμα του ΟΦΗ, σχεδιασμένο από τη dekoGraphics, με τα δύο αστέρια που συμβολίζουν τους δύο τίτλους Κυπέλλου Ελλάδος του ΟΦΗ.

Κάθε φανέλα του ΟΦΗ φέρει επίσης το ανανεωμένο τρισδιάστατο υδατογράφημα αυθεντικότητας, με τον Θυρεό και τον Γρύπα του ΟΦΗ πλαισιωμένους από τα δύο αστέρια ως εγγύηση γνησιότητας.

Πού θα τη βρείτε:

• Στη μπουτίκ “OFI Crete FC x Cosmossport” στο “Γεντί Κουλέ”

• Στο Cosmossport 1821, στο Ηράκλειο

• Στο online store του ΟΦΗ».