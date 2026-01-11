Παπαδόπουλος: «Να είμαστε ταπεινοί, στόχος μας οι θέσεις 5-8»

Μπορεί ο Λεβαδειακός να πηγαίνει από νίκη σε νίκη και να βρίσκεται στην 4η θέση, αλλά ο Νίκος Παπαδόπουλος κρατάει χαμηλούς τόνους λέγοντας πως στόχος της ομάδας του είναι οι θέσεις 5-8.

Ο Λεβαδειακός δεν λέει να αφήσει το πόδι από το γκάζι με τους Βοιωτούς να επικρατούν και του Βόλου με 3-1 και να παραμένουν στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο τεχνικός της ομάδας Νίκος Παπαδόπουλος συνεχίζει να κρατάει χαμηλούς τόνους και με δηλώσεις του επισήμανε πως ο στόχος παραμένει η είσοδος στις θέσεις 5-8.

Αναλυτικά ο νεαρός τεχνικός μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής:

Για το παιχνίδι: «Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποιες δυσκολίες. Η νίκη μας δίνει ψυχολογία. Στο δεύτερο ημίχρονο, γίναμε πιο επιθετικοί. Κερδίσαμε έναν καλό αντίπαλο. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς και συνεχίζουμε. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα».

Για τους στόχους του Λεβαδειακού: «Πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Στόχος μας παραμένουν οι θέσεις 5-8. Έχουμε μεγάλες ομάδες πίσω μας, δεν πρέπει να χαλαρώσουμε».

Για το γεγονός ότι ο Λεβαδειακός διαθέτει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος: «Δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε το κενό του Ζίνι με πολλούς παίκτες και μέσα από την δουλειά μας. Μας βγαίνει αυτό το στυλ παιχνιδιού. Εύχομαι να σκοράρουμε συνέχεια».

Για τα θετικά σχόλια που έχει αποσπάσει για την φετινή πορεία της ομάδας: «Αυτό που πάντα κοιτάζω είναι να επιτευχθεί ο στόχος στο τέλος της σεζόν. Θα μείνω συγκεντρωμένος σε αυτό μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος».

Για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson: «Από αύριο θα είναι στο μυαλό μας. Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Θα αντιμετωπίσουμε έναν δύσκολο αντίπαλο. Όσο για το rotation, εμπιστεύομαι τους παίκτες μου».