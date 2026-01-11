Καταιγιστικός ανά διαστήματα με αντίπαλο το Βόλο, ο Λεβαδειακός νίκησε με 3-1, έφτασε στο +6 από τον αντίπαλό του και δείχνει αποφασισμένος για... τετράδα μέχρι τέλους.

Η επέλαση του Λεβαδειακού συνεχίζεται. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε με 3-1 και του Βόλου και έφτασε τους 31 βαθμούς παραμένοντας φυσικά στην 4η θέση. Οι Βολιώτες από την άλλη με την ήττα αυτή έμειναν στους 25 και την 5η θέση.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Τόσο ο Νίκος Παπαδόπουλος, όσο και ο Χουάν Φεράνο παρέταξαν την ομάδα τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για το γηπεδούχο Λεβαδειακό ο Λοντίγιν ήταν στην εστία, με τους Τσάπρα, Λιάγκα, Μάγκνουσον και Βήχο μπροστά του. Κωστή - Τσοκάϊ δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Λαγιούς - Παλάσιος εξτρέμ και ο Μπάλτσι ήταν πίσω από τον Πεντρόσο.

Για το φιλοξενούμενο Βόλο ο Σιαμπάνης ήταν στην εστία, με τους Σόρια, Κάργα, Χέρμανσον και Αμπάντα μπροστά του. Κόμπα - Μπουζούκης χαφ, με τον Χουάνπι στο «10». Ασεχνούν - Πίντσι εξτρέμ και φορ ο Σάντης.

Ανώτεροι οι γηπεδούχοι στο ξεκίνημα με γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο, ένα ημίχρονο στο οποίο οι γηπεδούχοι όπως κάνουν και στα περισσότερα παιχνίδια μπήκαν πολύ πιο δυνατά καταφέρνοντας να ανοίξουν το σκορ πριν φτάσουμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Συγκεκριμένα στο 9' ο Παλάσιος έβγαλε ωραία μπαλιά στον Μπάλτσι που μπήκε στην περιοχή, πέρασε και τον Σιαμπάνη, αλλά οι γηπεδούχοι έβαλαν την κόντρα, η μπάλα έφτασε πάλι στον παίκτη των γηπεδούχων που έκανε το σουτ κάνοντας το 1-0.

Απίστευτο αυτογκόλ για το 2-0

Μετά το 1-0 οι Βοιωτοί πίεσαν και για άλλα γκολ με τους Βολιώτες να μην μπορούν να αντιδράσουν, καθώς το πρώτο σουτ που έκαναν και αυτό πολύ άστοχο ήταν του Μπουζούκη στο 22'. Χωρίς την μεγάλη φάση φτάσαμε στο 41' όταν έγινε το 2-0 με ένα απίστευτο αυτογκόλ. Ο Μάγκνουσον έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Παλάσιος που μπήκε στην περιοχή, έχασε το κοντρόλ αλλά ο Σόρια γυρνώντας την μπάλα στον Σιαμπάνη την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του με το 2-0 να μένει ως το τέλος ου ημιχρόνου.

Μόνο ο Λεβαδειακός στο δεύτερο ημίχρονο

Αν στο πρώτο ημίχρονο ο Λεβαδειακός ήταν καλύτερος του Βόλου πετυχαίνοντας και δύο γκολ, στο δεύτερο κυριάρχησε απόλυτα, ασχέτως αν αυτό δεν φάνηκε στον πίνακα του σκορ. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι σε όλη την διάρκεια της επανάληψης και μόλις στο 46' ο Λαγιούς από κοντά έστειλε την μπάλα άουτ. Στο επόμενο λεπτό ο Πεντρόσο σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Λαγιούς.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 67' κατάφεραν να κάνουν το 3-0. Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου έκρυψαν την μπάλα, ο Τσάπρας πάσαρε στον Πεντρόσο που με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 3-0 δίνοντας ουσιαστικά τέλος στο ματς.

Με γκολάρα μείωσε ο Βόλος

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν έστω και αργά να μπουν στο παιχνίδι και στο 78' κατάφεραν να μειώσουν σε 3-1 με φοβερό μονοκόμματο σουτ του Κόμπα μετά την πάσα του Πίντσι. Το 3-1 έμεινε ως το τέλος με τον Λεβαδειακό να παίρνει ακόμα μία νίκη συνεχίζοντας την επέλασή του.

MVP: Αυτός ο Λεβαδειακός, έτσι όπως παίζει δεν γίνεται να έχει άλλον MVP από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Έλληνας προπονητής κάνει φοβερή δουλειά δημιουργώντας μια ομάδα που όχι μόνο νικάει, αλλά χαίρεσαι και να την βλέπεις.

Στο ύψος τους: Θα βάλουμε τον Πεντρόσο από τους γηπεδούχους που για ακόμα μία φορά σκόραρε, αλλά και τον Σιαμπάνη που παρότι δέχθηκε τρία γκολ ήταν εκεί για την ομάδα του σώζοντας πολλά παραπάνω

Αδύναμος κρίκος: Όλος ο Βόλος μέχρι το 70', με τους φιλοξενούμενους στο διάστημα αυτό να μην κάνουν απολύτως τίποτα και απλά παρακολουθούσαν τους γηπεδούχους να κυριαρχούν.

Γκάφα: Oχωρίς την παραμικρή αμφιβολία την έκανε ο Σόρια με το απίστευτο αυτογκόλ που δέχθηκε.

Στραγάλι: Χωρίς κανένα πρόβλημα η διαιτησία του Παπαπέτρου σε ένα εύκολο απόγευμα καθώς δεν υπήρξε η μεγάλη φάση.

Το ταμείο του Gazzetta: Ό,τι και να πούμε γι' αυτόν τον Λεβαδειακό θα είναι λίγο. Οι Βοιωτοί και απέναντι στον Βόλο ήταν εντυπωσιακοί, υπήρξαν στιγμές που έκρυψαν την μπάλα και το 3-1 φαντάζει μικρό σε σχέση με την εικόνα του αγώνα.