Η ΑΕΛ Novibet, αν και με 10 παίκτες από το 65', κρατούσε ως το 89΄ένα πολύτιμο τρίποντο! Η Κηφισιά των τριών δοκαριών και των μεγάλων ευκαιριών, στη «μετά Τεττέη-Παντελίδη εποχή» έσωσε τον βαθμό στο φινάλε. Το 1-1 της Νίκαιας ήταν ματσάρα χωρίς να αφήσει καμία ομάδα ικανοποιημένη.

Κανείς δεν «Χ»άρηκε στη Νίκαια. Σε ένα φανταστικό ματς, με πολλές ευκαιρίες και τρία δοκάρια από πλευράς Κηφισιάς η ΑΕΛ Novibet προηγήθηκε στη Νεάπολη, όμως ο Πόκορνι με φανταστικό γυριστό σουτ ισοφάρισε σε 1-1 στο 90', «έσωσε» το βαθμό για τους γηπεδούχους και στέρησε τη δεύτερη νίκη των Λαρισαίων. Στην προτελευταία θέση οι Βυσσινί με 10 βαθμούς, στο -2 από τον 12ο ΟΦΗ και οι γηπεδούχοι έμειναν στην 8η θέση με 19 βαθμούς, στο +4 από τον 9ο Παναιτωλικό.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και ο Σάββας Παντελίδης παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για τη γηπεδούχο Κηφισιά ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Σιμόν, Πόκορνι, Ούγκο Σόουζα και Μαϊντάνα μπροστά του. Πέρεθ - Αμανί χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Εξτρέμ Ζέρσον Σόουζα - Αντόνισε και φορ ο Χριστόπουλος.

Για τη φιλοξενούμενη ΑΕΛ Novibet ο Aναγνωστόπουλος στην εστία, με τους Μασόν, Φεριγκρά, Παντελάκη και Κοσονού μπροστά του. Πέρες - Σουρλής χαφ και οι Μούργος, Σαγάλ, Τούπτα μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Πασά.

Δοκάρια και Αναγνωστόπουλος «κράτησαν» την ΑΕΛ Novibet

Η ΑΕΛ Novibet ξεκίνησε το ματς με περισσότερη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο. Στο 5ο λεπτό ο Σαγάλ απείλησε με συρτό σουτ, αλλά ο Ραμίρεζ μπλόκαρε. Στο 16ο λεπτό ο Χιλιανός δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, όμως ο διεθνής τερματοφύλακας από το Εκουαδόρ μπλόκαρε ξανά.

Από το 20ο λεπτό το ματς ήταν... μονόλογος της Κηφισιάς. Στο 23' λεπτό ο Μαϊντάνα έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Χριστόπουλος δε βρήκε την μπάλα, όπως ήθελε με προβολή. Στο 28' ο Πόμπο έβγαλε τετ α τετ ον Ζέρσον Σόουζα αλλά ο Αναγνωστόπουλος νίκησε σε τετ α τετ τον Πορτογάλο εξτρέμ.

Στο 40' ο Ούγκο Σόουζα έπιασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής και τράνταξε το δεξί δοκάρι των Λαρισαίων. Στο 43' ο Ζέρσον Σόουζα γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Αμανί αστόχησε με διαγώνιο σουτ από την «καρδιά» της άμυνας. Στο 45+4' ο Πόμπο πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έπιασε δυνατό σουτ και η μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού του Αναγνωστόπουλου.

«Ροντέο» με την Κηφισιά να σώζει το βαθμό στο 90'

Η ΑΕΛ Novibet είχε την πρώτη καλή φάση στο δεύτερο μισό, στο 47ο λεπτό, όταν ο Δεληγιαννίδης πλάσαρε από το δεύτερο δοκάρι και ο Ραμίρεζ έβγαλε σε κόρνερ. Στο 51' ο Αντόνισε είχε καλή στιγμή να ανοίξει το σκορ με πλασέ μέσα από την περιοχή και στο 52' ο Αμανί έκανε άτσαλο τελείωμα από θέση βολής.

Οι Λαρισαίοι κόντρα στη ροή του αγώνα άνοιξε το σκορ στο 55ο λεπτό. Ο Τούπτα έφυγε στην αντεπίθεση, έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Σαγάλ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ.

Στο 65΄ο Αναγνωστόπουλος έκανε δυο σπουδαίες αποκρούσεις σε δυαντά σουτ του Aντόνισε εκτός περιοχής και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες, καθώς ο Μασόν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Ούγκο Σόουζα.

Στο 68' οι Λαρισαίοι έφτασαν κοντά στο 0-2, όταν Ραμίρεζ νίκησε σε τετ α τετ τον Τούπτα και στη συνέχεια ο Μαϊντάνα έβγαλε σε κόρνερ πριν μπει με την μπάλα στα δίχτυα ο επιθετικός των Βυσσινί. Στο 73' ο Πόμπο πέρασε υπέροχη μπαλιά και ο Τζίμας εξ επαφής αστόχησσε με προβολή.

Στο 82' ο Πατήρας μπήκε στο ματς και έδωσε... πνοή στην επίθεση των γηπεδούχων. Στο 88' ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε το δυνατό σουτ του νεαρού εξτρέμ, στο 89' ο Μούσιολικ με κεφαλιά σημάδεψε το δοκάρι (τρίτο) της Κηφισιάς και στο 90' οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ που άξιζαν. Ο Πατήρας έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Πόκορνι με φανταστικό γυριστό σουτ ισοφαρισε σε 1-1.

MVP: Ο Αναγνωστόπουλος με τις τρομερές του επεμβάσεις κράτησε «όρθια» την ΑΕΛ Novibet.

Στο ύψος τους: Ο Αντόνισε έκανε... κατάθεση ψυχής, ενώ ο Πατήρας ήρθε από τον πάγκο και έδωσε πνοή.

Αδύναμος κρίκος: O Koσονού ήταν σε κακή μέρα, είχε πολλά προβλήματα ανασταλτικά και δικαίως αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Γκάφα: O Mασόν στο ντεμπούτο του αποβλήθηκε και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες από νωρίς, ενώ το μομέντουμ ήταν υπέρ των Λαρισαιών.

Στραγάλι: Aπό πλευράς ΑΕΛ Νοvibet υπήρξαν διαμαρτυρίες για τη δεύτερη κάρτα του Μασόν από τον διαιτητή Σιδηρόπουλο.

Το ταμείο του Gazzetta: Βάσει ευκαιρίων και με δεδομένο ότι έπαιξε για αρκετή ώρα με παίκτη περισσότερο η Κηφισιά μπορεί αν έχει το παράπονο ότι δεν βρήκε το γκολ της νίκης. Από την πλευρά τους οι Λαρισαίοι για ακόμα ένα ματς έδειξαν τη δυσκολία τους στη διαχείριση αποτελεσμάτων.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Ούγκο Σόουζα (82′ Πατήρας), Ποκόρνι, Μαϊντάνα, Ζέρσον Σόουζα (58′ Τζίμας), Ρούμπεν Πέρεθ (46′ Έμπο), Αμανί (58′ Βιγιαφάνιες), Πόμπο, Αντόνισε, Χριστόπουλος (46′ Μουσιόλικ).

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Παντελάκης, Φεριγκρά, Κοσονού (46′ Δεληγιαννίδης), Πέρεζ (46′ Ατανάσοφ), Σουρλής, Σαγάλ (66′ Ηλιάδης), Μούργος (82′ Χατζηστραβός), Τούπτα, Πασάς (56′ Γκαράτε).