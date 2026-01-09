Πρόεδρος Ελλάς Σύρου στο Gazzetta: «Ο Γιάκος εγκατέλειψε την ομάδα πριν το πιο κρίσιμο ματς»

Ο κ. Γιώργος Λεονταρίτης μίλησε στο Gazzetta για το θέμα που έχει «ξεσπάσει» αναφορικά με την αποχώρηση του Ευριπίδη Γιάκου.

Εκτός από το θέμα με το γηπεδικό, η Ελλάς Σύρου καλείται τις τελευταίες ώρες να αντιμετωπίσει και ένα ακόμη ζήτημα που έχει προκύψει, και αφορά την αποχώρηση του αρχηγού της.

Ο Ευριπίδης Γιάκος ήταν ένας εκ των τεσσάρων ποδοσφαιριστών που η ομάδα των Κυκλάδων αποχαιρέτησε χθες (8/1) μέσω επίσημης ανακοίνωσης, με τον ίδιο τον παίκτη ωστόσο να αφήνει «αιχμές» προς την διοίκηση σε δική του ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως θέλει να αποδοθεί ο σεβασμός που αναλογεί, ενώ παράλληλα στο «ευχαριστώ» του δεν αναφέρει την διοίκηση, αλλά μόνο τον προπονητή και τους συμπαίκτες του, κάνοντας λόγο για λιτή ανακοίνωση.

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον πρόεδρο των Συριανών, κ. Γιώργο Λεονταρίτη, με τον ίδιο να «απαντά» πως ήταν ο ποδοσφαιριστής εκείνος που αποφάσισε να αποχωρήσει, με προορισμό τη Μύκονο, χωρίς καν να συζητήσει την κατάσταση με κανέναν.

Ο ισχυρός άνδρας της Ελλάς ανέφερε πως ουσιαστικά ο Ευριπίδης Γιάκος εγκατέλειψε την ομάδα, λίγες μόλις ώρες πριν το πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν με το Αιγάλεω (10/1), εξηγώντας πως η συμπεριφορά του δεν ήταν καθόλου επαγγελματική, καθώς ο παίκτης απλώς.... ανακοίνωσε σε όλους πως φέυγει.

Η ανάρτηση του παίκτη:

Μετά την πρόσφατη λιτή ανακοίνωση της ομάδας, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ δημόσια, όχι για να δημιουργήσω εντυπώσεις, αλλά για να αποδοθεί ο σεβασμός που αξίζει στη διαδρομή και στην προσπάθεια όλων μας.

Η περσινή χρονιά ήταν ιστορική για την ΕΛΛΑΣ Σύρου. Η άνοδος δεν ήρθε τυχαία· ήρθε μέσα από σκληρή δουλειά, θυσίες και απόλυτη αφοσίωση. Είχα την τιμή, ως αρχηγός, να συμβάλω καθοριστικά σε αυτή την πορεία και να δώσω το παρών σε κάθε παιχνίδι, τόσο πέρσι όσο και φέτος.

Τη φετινή σεζόν, παίζοντας σε όλους τους αγώνες, η ομάδα στέκεται επάξια στη Β’ Εθνική και αποδεικνύει ότι δεν βρίσκεται εκεί τυχαία, αλλά με αξιώσεις και προοπτική.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον προπονητή μας για τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τη δουλειά που έγινε, καθώς και όλους τους συμπαίκτες μου, με τους οποίους μοιραστήκαμε δύσκολες αλλά και μεγάλες στιγμές. Χωρίς αυτούς, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό. Και φυσικά τον κόσμο της ομάδας για την αγάπη και τη στήριξη στο πρόσωπό μου.

Η ΕΛΛΑΣ Σύρου αξίζει σεβασμό, ενότητα και αναγνώριση της προσπάθειας όσων έδωσαν και δίνουν καθημερινά το 100%.

Με τιμή, Ευριπίδης Γιάκος