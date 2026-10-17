Η Μαρκό έχασε τους πρώτους της βαθμούς στην τρέχουσα Super League 2, καθώς έμεινε στο «μηδέν» κόντρα στην εξαιρετική Ελλάς Σύρου (0-0). Μοιρασιά για Αστέρα Β' AKTOR και Ζάκυνθο (1-1).

Στις 6 νίκες σταμάτησε το σερί της πρωτοπόρου Μαρκό. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου είχε την πρώτη της απώλεια βαθμών στην τρέχουσα Super League 2, καθώς έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0), στην έδρα της, κόντρα στην εξαιρετική Ελλάς Σύρου. Παραμένει ουραγός η Ζάκυνθος, η οποία «έκλεψε» τον βαθμό, κόντρα στον Αστέρα Β' AKTOR, στην Τρίπολη.

Μαρκό - Ελλάς Σύρου 0-0

Η Ελλάς Σύρου έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί της Μαρκό, αποσπώντας το βαθμό της «λευκής» ισοπαλίας (0-0), ενώ θα μπορούσε ακόμα και το «διπλό».

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και απείλησαν στο 5′, όταν ο Βλάχος έκοψε την τελευταία στιγμή το γύρισμα του Νεκούλ προς τον Σεμπά. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, ωστόσο, ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Φαϊζάλ να σημαδεύει το δοκάρι και στη συνέχεια να νικιέται από τον Έξαρχο.

Η Μαρκό πλησίασε στο γκολ λίγο πριν από την ανάπαυλα, όμως ο Καραργύρης απέκρουσε την κεφαλιά του Σεμπά στο 42′. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο τερματοφύλακας της Ελλάς Σύρου σταμάτησε ξανά τον επιθετικό των γηπεδούχων.

Στο 50′, ο Οτσοβέτσι έχασε σημαντική διπλή ευκαιρία για τους Συριανούς, ενώ στο 64′ ο Καραργύρης μπλόκαρε σταθερά την προσπάθεια του Φατιόν.

Στα τελευταία λεπτά, η Μαρκό πίεσε για το γκολ της νίκης, με τον Καστάνιο να αστοχεί με κεφαλιά στο 86′ και τον Σεμπά να βλέπει το πλασέ του να κοντράρει στις καθυστερήσεις.

Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με την Ελλάς Σύρου να φεύγει με έναν πολύτιμο βαθμό από την Αττική.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Μαρκοπουλιώτης (61′ Τσάκνης), Καστάνιο, Σμάλης, Φατιόν, Ντέτλερ, Κυριακίδης (46′ Μιλόγεβιτς – 65′ Οικονομίδης), Σεμπά, Μιούλερ (82′ Βοϊλης), Ελ Αραμπί, Νεγκούλ (61′ Μεντόζα).

Ελλάς Σύρου (Στάικος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Ζάχι (76′ Κουτσουδάκης), Κρέτση (56′ Τσιαντούλας), Μπάμπης, Τακεσιάν (67′ Πρεβεζιάνος), Οτσοβέτσι, Φαϊζάλ (67′ Νίνο), Γεμιστός (56′ Μπουλλάρι).

Αστέρας B' AKTOR - Ζάκυνθος 1-1

Ο Αστέρας Β' AKTOR πήρε το προβάδισμα απέναντι στη Ζάκυνθο, όπως είχε κάνει και κόντρα στον Ολυμπιακό Β', ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι το τέλος. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης και απέσπασαν τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1). Η Ζάκυνθος παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 3 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες ανέβηκαν στους 8, καταλαμβάνοντας την 9η θέση.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή της αναμέτρησης ανήκε στους Νησιώτες. Στο 13ο λεπτό, ο Κουάντρα επιχείρησε σουτ, με τον Κακαδιάρη να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση στη δεξιά του γωνία. Ο Αστέρας Β' AKTOR βρήκε τη λύση στο 38', αξιοποιώντας μια στατική φάση. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα παρέμεινε στην περιοχή και ο Φριμπονγκ, με εξαιρετικό τακουνάκι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι αναζήτησαν το δεύτερο γκολ, χωρίς όμως να καταφέρουν να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Στο 68', ο Σέλμα δεν βρήκε στόχο με κεφαλιά από κοντινή απόσταση, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Γκέζος αστόχησε με σουτ μέσα από την περιοχή. Στο 79', ο Γραμμένος έκλεψε την μπάλα ψηλά, μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε, αλλά ο Τσόγκας απέτρεψε το γκολ με την επέμβασή του.

Η αδυναμία του Αστέρα Β' AKTOR να «κλειδώσει» τη νίκη αποδείχθηκε καθοριστική. Στο 86ο λεπτό, έπειτα από αδυναμία του Τριανταφυλλόπουλου να απομακρύνει την μπάλα, ο Μπαστακός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και, μόλις 50 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ισοφάρισε με σουτ στην κίνηση. Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, αφήνοντας τους Αρκάδες με την απογοήτευση της απώλειας δύο βαθμών.

Αστέρας Β' AKTOR (Κοντοές): Κακαδιάρης, Μπουλούλης, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Φριμπονγκ (60' Γκέζος), Κόλα, Κολιμάτσης, Κύρκος (71' Φερνάντες), Σιμόνι (60' Γραμμένος).

Ζάκυνθος (Φυντάνης): Αντελέγιε (46′ Τσόγκας), Ροντρίγκες, Σινγκ, Γυφτομήτρος, Λαζαρίδης, Κάτσε, Παναγιωτούδης (46′ Ζοάο Μάριο), Καρίμ (90′ Κρυπαράκος), Αναστασόπουλος, Κουάδρα (90′ Σίλβα), Σέλμα (84′ Μπαστακός).

Super League 2 - 7η Αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Αστέρας B' AKTOR - Ζάκυνθος 1-1

Μαρκό - Ελλάς Σύρου 0-0

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός (14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, AEL FC Arena)

Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea (15:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης)

Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β' (15:00, ΔΑΚ Κομοτηνής)

Πύργος - Αν. Καρδίτσας (15:00, Παμπελοποννησιακό Στάδιο) - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Π. Μαγουλάς»)

ΠΑΟΚ Β' - Απόλλων Καλαμαριάς (15:00, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 19

2. Athens Kallithea 15

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3. Πανιώνιος 13

4. ΑΕΛ 11

5. Ελλάς Σύρου 10

6. Πανθρακικός 8

7. Απόλλων Καλαμαριάς 8

8. Αστέρας Β' AKTOR 8

9. Νίκη Βόλου 7

10. Πανσερραϊκός 6*

11. Αναγ. Καρδίτσας 5

12. Ολυμπιακός Β' 5

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13. Πύργος 5

14. ΠΑΟΚ Β' 5

15. Νέστος Χρυσούπολης 4

16. Ζάκυνθος 3

* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.