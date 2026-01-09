Επιμένει ο Αντίνο: «Είπε όχι στην Ρίβερ», πάτησε like στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού

Το... σήριαλ του Σαντίνο Αντίνο καλά κρατεί, με τον ποδοσφαιριστή να δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό και με τη Ρίβερ Πλέιτ να στρέφει το ενδιαφέρον της σε άλλες περιπτώσεις.

Σε «θρίλερ» εξελίσσεται η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό. Είχατε διαβάσει στο Gazzetta τα πραγματικά δεδομένα γύρω από την υπόθεση του Αργεντινού εξτρέμ και τη θέληση του προέδρου της Γοδόι Κρουζ να τον πουλήσει στην Ρίβερ Πλέιτ.

Ωστόσο, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει την αρέσκεια του προς το «τριφύλλι». Αρχικά, έκανε like σε δημοσίευμα της Αργεντινής όπου αναφέρει ότι θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό, βάζοντας... φωτιές γύρω από την υπόθεση του, την ίδια στιγμή που το « Ole » αναφέρει ότι ο 20χρονος εξτρέμ μίλησε με τον πρόεδρο της Ρίβερ Πλέιτ και του ξεκαθάρισε ότι θέλει να συνεχίσει στην Ελλάδα.

Όπως τονίζει το δημοσίευμα, σε επικοινωνία που είχαν οι δύο άντρες, ο ποδοσφαιριστής έδειξε ξεκάθαρα την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και όχι στη Ρίβερ Πλέιτ, κάτι που έβαλε «ταφόπλακα» στις όποιες προσπάθειες του Ζοζέ Μανσούρ για να τον πουλήσει εκεί.

Η ίδια ιστοσελίδα, με νέο δημοσίευμα , αναφέρει ότι οι «μιλονάριος» έχουν ήδη βρει τον επόμενο στόχο για την ενίσχυση στους εξτρέμ και πρόκειται για τον 19χρονο μεσοεπιθετικό της Βελέζ, Μάχερ Καρίθο.

Ο ταλαντούχος εξτρέμ εντυπωσιάζει στο αργεντίνικο πρωτάθλημα και όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αναμένεται να κοστίσει περισσότερα λεφτά από ότι ο Αντίνο, με τον ίδιο να μετρά 33 συμμετοχές με 5 γκολ στο ενεργητικό του στην πρώτη ομάδα ενώ είναι διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής.