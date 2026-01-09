Ο εκπρόσωπος του Βάνια Ντρκούσιτς αναφέρθηκε στο μέλλον του Σλοβένου στόπερ, ξεκαθαρίζοντας ότι μέχρι να υπάρξει συμφωνία, ο παίκτης παραμένει στη Ζενίτ.

Ο εκπρόσωπος του Βάνια Ντρκούσιτς, Μλάντεν Ρατκόβιτσα, τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση του Σλοβένου κεντρικού αμυντικού, που βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική ατζέντα του ΠΑΟΚ, βάζοντας τα πράγματα σε μια σειρά.

Σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα sportsdaily.ru, ο Ρατκόβιτσα υπογράμμισε ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Ντρκούσιτς δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο με τη Ζενίτ και θα επιστρέψει χωρίς καμία διαφοροποίηση στις υποχρεώσεις του με τη ρωσική ομάδα.

Η Ζενίτ, μετά τη χειμερινή διακοπή του ρωσικού πρωταθλήματος, έχει προγραμματίσει την επιστροφή της στις προπονήσεις, σε τρεις ημέρες από σήμερα, στις 12 Ιανουαρίου, ενώ από τις 15 έως τις 26 Ιανουαρίου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στη Ντόχα του Κατάρ, όπου ο Σλοβένος στόπερ αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών».

«Ο Βάνια είναι παίκτης της Ζενίτ και έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο. Μέχρι να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό, θα ενταχθεί κανονικά στην ομάδα από την πρώτη μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρατκόβιτσα, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της πλευράς του παίκτη.

Παράλληλα, ο ατζέντης του Ντρκούσιτς ρωτήθηκε και για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας ότι ο Δικέφαλος εξετάζει την περίπτωσή του. Ωστόσο, τόνισε πως μέχρι να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία με τη Ζενίτ, ο διεθνής Σλοβένος παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του με τη ρωσική ομάδα.

Για τον ΠΑΟΚ, το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό, όμως το παιχνίδι «παίζεται», πλέον, σε επίπεδο διαπραγμάτευσης και όχι πρόθεσης.