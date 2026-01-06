Οι νέες δηλώσεις του ατζέντη του Βάνια Ντρκούσιτς έρχονται να κουμπώσουν και να κρατήσουν ανοιχτή την υπόθεση του Σλοβένου στόπερ της Ζενίτ για τον ΠΑΟΚ.

Ο Βάνια Ντρκούσιτς, όπως έχει επισημάνει από την πρώτη στιγμή το Gazzetta, παραμένει στην κορυφή της λίστας του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και τα τελευταία δημοσιεύματα από τη Ρωσία και τη Σλοβενία έρχονται να κουμπώσουν με όσα μεταδίδονται τις προηγούμενες ημέρες από τη ρωσική πλευρά.

Όπως επισημαίνεται στη σλοβενική ιστοσελίδα, «sportskacentrala.com», ο διεθνής στόπερ βρίσκεται «στην έξοδο» από τη Ζενίτ, έχοντας δεχθεί πρόταση για να αποχωρήσει από τη Ρωσία και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ χαρακτηρίζεται δεδομένο, με το μόνο που παραμένει σε εκκρεμότητα – όπως ακριβώς αναφέρουν και τα ρωσικά ΜΜΕ – είναι η οριστική συμφωνία στο οικονομικό.

Η Ζενίτ επιμένει σε απαιτήσεις που κινούνται κοντά στα 4–5 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που από ελληνικής πλευράς το ποσό που έχει μπει στο τραπέζι είναι χαμηλότερο, με στόχο να υπάρξει σύγκλιση σε πιο «λογικά» επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη εκτιμούν ότι υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης, ειδικά από τη στιγμή που ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης.

Χαρακτηριστική είναι και η νέα τοποθέτηση του μάνατζερ του παίκτη, Μλάντεν Ράτκοβιτσα, ο οποίος μιλά ξεκάθαρα για μια μεταγραφή που μπορεί να προχωρήσει ακόμη και μέσα στον Ιανουάριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν και οι τρεις πλευρές. Μια δήλωση στη ρωσική ιστοσελίδα, «euro-football.ru», που ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι το θέμα βρίσκεται σε φάση τελικής διαπραγμάτευσης και όχι απλής φημολογίας.