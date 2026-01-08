Tα πολύ δύσκολα για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, τα πολύ επικίνδυνα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις μεταγραφικές κινήσεις των τεσσάρων «ευρωπαίων» ως τώρα και για τις ιδιαιτερότητες στο πολύ βαρύ πρόγραμμά τους τον επόμενο μήνα.

Τα κεφάλια μέσα λοιπόν! Μετά από τρεις εβδομάδες και αφού ο ΠΑΟΚ γλίτωσε το πατατράκ στο Κύπελλο εναντίον του Ατρομήτου σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν του (μόνο ο Ντέλιας έχασε πέντε γκολ!!!), αρχίζουν τα ζόρια. Πολλά ζόρια. Για όλους τους «μεγάλους». Διαφορετικά ζόρια όμως. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους, τις απαιτήσεις τους και τις… μεταγραφές τους!

Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ μοιάζουν οι πιο «τακτοποιημένες» από τους τέσσερις «ευρωπαίους στα μεταγραφικά τους. Αμφότεροι έχουν κάνει από δύο μεταγραφές και ψάχνονται για επιπλέον δύο. Η ΑΕΚ πήρε τον σούπερ Βάργκας και τον Γκεοργκίεφ με προοπτική ανέλιξης, ο ΠΑΟΚ πήρε τον σούπερ Ζαφείρη και τον «τίμιο» Αλεξάντερ Γερεμέγεφ επειδή του «χάλασαν» δύο περιπτώσεις φορ και ο Λουτσέσκου ήθελε άμεσα επιθετικό.

Δυστυχώς και για τους δύο ακόμα δεν έχουν ενισχύσει τα άκρα της αμυντικής γραμμής τους, παρότι είναι πασιφανές ότι χρειάζονται αναβάθμιση για να πολλαπλασιάσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους και στις τρεις διοργανώσεις που μετέχουν. Και το χειρότερο για αμφότερους τους Δικεφάλους είναι μπορεί και να κάνουν μηδέν μεταγραφές στα άκρα της αμυντικής γραμμής τους!

Η... αντίστροφη δυσκολία στο πρόγραμμα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι αντιστρόφως θετικό/αρνητικό στο βαρύτατο προσεχή μήνα. Γιατί; Αφενός, διότι ενώ η ΑΕΚ δεν έχει υποχρεώσεις στο Conference League και στο Κύπελλο στάθηκε η πιο τυχερή αντιμετωπίζοντας τον ΟΦΗ και εν συνεχεία (αν προκριθεί) στον ημιτελικό τον Λεβαδειακό, ο ΠΑΟΚ έχει δυο μεγάλα «αγγούρια» στο Europa League με Μπέτις εντός και Λυών εκτός έδρας (χωρίς να έχει ακόμα διασφαλίσει την πρόκρισή του). Και επιπρόσθετα, εντός του Ιανουαρίου – την προσεχή Τετάρτη - παίζει με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας μονό προημιτελικό Κυπέλλου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και αν προκριθεί παίζει με το νικητή του Παναθηναϊκός – Αρης διπλό ημιτελικό με μειονέκτημα έδρας.

Από την άλλη πλευρά, όμως, στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ έχει εντός του Ιανουαρίου το πιο «βατό» πρόγραμμα και η ΑΕΚ το πιο βαρύ και δύσκολο! Τα δυο άκρα δηλαδή! Εχουμε και λέμε: η πρωτοπόρος Ενωση παίζει διαδοχικά με Αρη (εκτός), Παναθηναϊκό (εντός), Αστέρα (εκτός), Ολυμπιακό (εντός). Δηλαδή δυο πολύ επικίνδυνα για βαθμολογικές απώλειες παιχνίδια εκτός Αθήνας και δυο ντέρμπι στην OPAP Arena. Ούτε «μισό» εύκολο παιχνίδι, ούτε ένα σίγουρο τρίποντο!

Και ο ΠΑΟΚ στις ίδιες τέσσερις προσεχείς αγωνιστικές εντός του Ιανουαρίου παίζει διαδοχικά με Παναιτωλικό (εκτός), ΟΦΗ (εντός), Κηφισιά (εκτός), Πανσερραϊκό (εντός). Ούτε ένα ντέρμπι, απλώς δύο «πονηρά» ματς μακριά από την Τούμπα. Δύσκολο, αλλά μπορεί να κάνει και 4/4! Πρόγραμμα – «λουκούμι», το οποίο ο ΠΑΟΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί έναντι Ολυμπιακού και ΑΕΚ σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά αν αποτύχει στο Κύπελλο ή και στο Europa League που δεν είναι και απίθανο…

Ο διστακτικός Ολυμπιακός έχει δύσκολα παντού!

Ο Ολυμπιακός φαίνεται ακόμα πολύ διστακτικός στις μεταγραφικές κινήσεις του. Λέμε «διστακτικός», διότι έχει κάνει την έρευνα αγοράς του, έχει κάνει και πολλές επαφές, αλλά δεν προχωρά στην υλοποίησή τους για αυτές τις τρεις έξτρα κινήσεις που χρειάζεται για τη βελτίωση του ρόστερ του εκτός από τον Κουιαμπάνο (στόπερ, χαφ, εξτρέμ). Λογικό από τη μια πλευρά, διότι στο τέλος του μήνα (ή και νωρίτερα αν δεν νικήσει τη Λεβερκούζεν) μπορεί να αποκλειστεί από το Champions League και οι ανάγκες να περιοριστούν για την τρέχουσα σεζόν. Λογικό επίσης διότι ο Μεντιλίμπαρ είναι λίγο (ή και πολύ…) «Γιοβάνοβιτς» στις μεταγραφές! Δεν θέλει πολλές κινήσεις, δεν ψάχνει για τα φαντεζί ονόματα, απορρίπτει εύκολα, αποδέχεται δύσκολα.

Ο Ολυμπιακός που μπορεί σύμφωνα με τα ρεπορτάζ να ζητήσει αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα πριν από το μεγάλο ματς με τη Λεβερκούζεν, έχει πολύ ζόρικο πρόγραμμα συνολικά τον προσεχή μήνα και ξεκινά χωρίς τον killer Ελ Καμπί που μπορεί να φτάσει και στον τελικό του Κόπα Αφρικα με το Μαρόκο. Παίζει στο πρωτάθλημα με Αστέρα (εκτός), Ατρόμητο (εκτός), Βόλο (εντός) και ΑΕΚ (ΟPAP Arena), έχει στο Κύπελλο το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και παίζει τα ρέστα του στην Ευρώπη ψάχνοντας δύο νίκες με Λεβερκούζεν και Αγιαξ. Βουνό το πρόγραμμά του και θα είναι παράλογο (εφόσον έχει το δικαίωμα) να μην ζητήσει αναβολή του ματς με τον Αστέρα!

Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα ψηλότερο βουνό

Του Παναθηναϊκού το πρόγραμμα δεν είναι τόσο δύσκολο στο πρωτάθλημα, αλλά φαίνεται πολύ… ψηλότερο βουνό Γιατί; Διότι η ομάδα ήταν στα μαύρα χάλια της στο τέλος του 2025, διότι από τις μεταγραφές που έχει κάνει (Τεττέη, Παντελίδης, Τσάβες, Κοντούρης, να βάλουμε μέσα και τα ερωτηματικά των Πελίστρι, Σάντσες που επιστρέφουν) ουδείς είναι βέβαιο πως αμέσως θα κάνει τη διαφορά, διότι ακόμα δεν έχει ενισχυθεί στις θέσεις όπου είχε μεγαλύτερη ανάγκη (χαφ, αριστερός μπακ) και διότι «έχασε» τον καλύτερο φορ του (Ντέσερς) και το πιο σημαντικό σημείο αναφοράς του στην επίθεση (Τετέ), το οποίο σωστά πούλησε για λόγους που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη αναφορά.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το ντέρμπι με τον Αρη (50% - 50% η πρόκριση) στον προημιτελικό Κυπέλλου, έχει στο τέλος του μήνα Φερεντσβάρος και Ρόμα στο Europa League, όπου χρειάζεται έναν βαθμό για να «κλειδώσει» την πρόκριση και στο πρωτάθλημα παίζει διαδοχικά με: Πανσερραϊκό (εντός), ΑΕΚ (εκτός), Ατρόμητο (εκτός) και Κηφισιά (εντός). Ας πάρει το ματς με τον ουραγό της βαθμολογίας και… βλέπουμε μετά στη μάχη για να τερματίσει τέταρτος!

Ολοι θα έχουν απώλειες, ποιος θα έχει τις λιγότερες

Προφανώς αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι σε καλύτερη θέση από τους τέσσερις διότι βρίσκεται ήδη στους «16» του Conference League, έχει μεγάλο πλεονέκτημα για να φτάσει στον τελικό του Κυπέλλου και είναι τελείως απροσδόκητα πρώτη στη βαθμολογία. Προφανώς, ο Παναθηναϊκός είναι στη χειρότερη (αγωνιστικά και... ατμοσφαιρικά) θέση από όλους. Όμως οι απαιτήσεις στην εκκίνηση της σεζόν ήταν μεγαλύτερες για τον νταμπλούχο Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ των 100 ετών. Ο ένας εκ των δύο μάνι – μάνι θα είναι εκτός Κυπέλλου το βράδυ της Τετάρτης και ο Ιανουάριος είναι επικίνδυνος για «εκτροχιασμό», γκρίνια και κρίση σε όλους! Διότι θα είναι απίθανο να μην έχουν απώλειες και οι τέσσερις τον επόμενο μήνα. Το ρεαλιστικό ζητούμενο είναι ποιος θα έχει τις λιγότερες σε αριθμό και... πόνο.