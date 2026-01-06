Ο 21χρονος Δημήτρης Μοναστηρλής απέκρουσε στην τελευταία εκτέλεση του Καραμάνη και ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε με 5-4 στα πέναλτι επί του Ατρομήτου στον προημιτελικό Κυπέλλου εναντίον του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης»!

Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε την απόκρουση του Δημήτρη Μοναστηρλή στη διαδικασία των πέναλτι για να πάρει την πρόκριση (1-1, 5-4 πέναλτι) από τον Ατρόμητο και δίνοντας ραντεβού με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Τετάρτη (14/1) στο "Γ. Καραϊσκάκης".

Με Μοναστηρλή στην εστία και Γερεμέγεφ στην κορυφή

Με απρόοπτα της τελευταίας στιγμής, τον 22χρονο Μοναστηρλή και τον Γερεμέγεφ να κάνουν ντεμπούτο, ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε απέναντι στον Ατρόμητο, σε μια νοκ άουτ αναμέτρηση για την ενδιάμεση φάση (playoffs) της διοργάνωσης, που έδινε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κλήθηκε να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παζλ απουσιών. Πέρα από τις γνωστές απουσίες των τραυματιών Πέλκα, Λόβρεν, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Παβλένκα, του τιμωρημένου Μπιάνκο, προέκυψαν και δύο απρόοπτα της τελευταίας στιγμής, με τους Αντώνη Τσιφτσή και Ανέστη Μύθου να τίθενται εκτός λόγω ίωσης.

Αυτό το ντόμινο εξελίξεων έφερε κάτω από τα δοκάρια, για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι της πρώτης ομάδας, τον Δημήτρη Μοναστηρλή. Ο 22χρονος, γεννημένος στις 22 Μαρτίου 2004, ύψους 1.92μ. ταλαντούχος γκολκίπερ, αποτελεί «προϊόν» των Ακαδημιών του συλλόγου, έχει αγωνιστεί σε όλες τις αναπτυξιακές ομάδες του ΠΑΟΚ, διαθέτει συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ Β’ στη Super League 2 και είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες.

Ο κανονισμός που προβλέπει υποχρεωτική παρουσία γηγενή ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα τον έφερε μπροστά στην πρώτη πραγματικά δύσκολη αποστολή της καριέρας του: να υπερασπιστεί την εστία του Δικεφάλου σε ένα παιχνίδι «όλα ή τίποτα»! Με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι του 2026.

Ο Ατρόμητος ήρθε στην Τούμπα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα (έλειψε ο Χουτεσιώτης ο οποίος έμεινε στην Αθήνα και ο Μουτουσαμί στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής) και ο Ντούσαν Κέρκεζ παράταξε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα με τον Κοσέλεφ κάτω από τα δοκάρια, τους Κίνι, Ούρονεν, Σταυρόπουλο, Μασνούρ να αποτελούν την αμυντική τετράδα, τους Τσιγγγάρα, Καραμάνη να είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι, τη μεσοεπιθετική γραμμή να αποτελείται από τους Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου και τον νεαρό Τσαντήλα στην κορυφή της επίθεσης.



Κωνσταντέλιας-Ατρόμητος... 0-0

Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, είχε το μομέντουμ, είχε τις φάσεις, είχε τον απόλυτο πρωταγωνιστή του πρώτου ημιχρόνου, αλλά όχι το γκολ. Και κάπως έτσι, το 0-0 στο τέλος των πρώτων 45 λεπτών άφηνε μια αίσθηση χαμένης ευκαιρίας, σε ένα ματς που ο ΠΑΟΚ όφειλε να είχε βρει το γκολ στο διάστημα που κυριάρχησε.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με διάθεση και από τις δύο πλευρές να παίξουν ποδόσφαιρο. Ο Ατρόμητος απείλησε πρώτος, μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Τσαντήλας βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης, όμως η έγκαιρη και σωτήρια παρέμβαση του Κένι έκοψε τη φάση πριν εξελιχθεί σε πραγματικό κίνδυνο.

Ο ΠΑΟΚ απάντησε γρήγορα και από εκείνο το σημείο και μετά πήρε τον έλεγχο. Η συνεργασία Κωνσταντέλια–Τάισον έφερε το πρώτο σοβαρό σουτ στο 10’, με τον Κοσέλεφ να λέει «όχι» στον Ντέλια, ενώ ένα λεπτό αργότερα το νέο πλασέ του 22χρονου μεσοεπιθετικού δεν βρήκε στόχο. Ήταν η αρχή ενός δεκαπεντάλεπτου (10’-30’) όπου ο ΠΑΟΚ έπαιζε σχεδόν μονότερμα.

Ο Κωνσταντέλιας έδειχνε πως η διακοπή δεν τον άγγιξε καν. Ήταν μέσα σε όλες τις μεγάλες στιγμές, έπαιρνε πρωτοβουλίες, ζητούσε μπάλα, δημιουργούσε και εκτελούσε. Στο 18’ άγγιξε το 1-0, όταν απέφυγε τον Σταυρόπουλο, έκανε την προσποίηση και σούταρε με τη μπάλα να περνά ελάχιστα έξω από το κάθετο δοκάρι. Στο 28’ ήρθε η μεγαλύτερη φάση του ημιχρόνου: λάθος του Μανσούρ, τετ α τετ με τον Κοσέλεφ, δεξί πλασέ και… άρνηση του τερματοφύλακα του Ατρόμητου, με τη βοήθεια και της τύχης, καθώς η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του και απομακρύνθηκε.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας, ο Ατρόμητος πλησίασε στο γκολ, με τον Τσαντήλα να επιχειρεί αριστερό σουτ και τον Δημήτρη Μοναστηρλή να πραγματοποιεί εξαιρετική επέμβαση στην αριστερή του γωνία, στέλνοντας τη μπάλα σε κόρνερ. Ήταν μια φάση-οξυγόνο για τον νεαρό γκολκίπερ, που χρειαζόταν μια τέτοια στιγμή αυτοπεποίθησης στο πρώτο του μεγάλο τεστ.

Δύο γκολ σε δύο λεπτά και... παράταση

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο: με τον Γιάννης Κωνσταντέλιας να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Ο Ντέλιας έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία με το «καλημέρα» της επανάληψης, όμως αυτή τη φορά το παιχνίδι δεν έμεινε για πολύ στο απόλυτο μηδέν. Μέσα σε δύο λεπτά (52’-54’) είδαμε όσα δεν είδαμε σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο: δύο γκολ και το ματς να παίρνει φωτιά.

Ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ με έναν τρόπο που εξέθεσε την αμυντική ισορροπία του ΠΑΟΚ. Μια πάσα σχεδόν 50 μέτρων από τον Κοσέλεφ έφερε την άμυνα του Δικεφάλου σε πλήρη αποδιοργάνωση και ο Μπάκου, με εξαιρετική εκτέλεση, «ζωγράφισε» για το 0-1. Ήταν μια φάση που τα είχε όλα: κακή αμυντική μετάβαση για τον ΠΑΟΚ, αλλά και ποιότητα στην τελική προσπάθεια των φιλοξενούμενων.

Η αντίδραση, ωστόσο, ήταν άμεση και ουσιαστική. Ο ΠΑΟΚ δεν πανικοβλήθηκε, δεν βγήκε από το πλάνο του και βρήκε την ισοφάριση σχεδόν με την πρώτη οργανωμένη του επίθεση. Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, ξανά Κωνσταντέλιας, ξανά Ζίβκοβιτς, με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να βάζει την υπογραφή του με την πρώτη του ασίστ στα ασπρόμαυρα. Κάθετη πάσα του Σουηδού και ψύχραιμο πλασέ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς για το 1-1. Απάντηση με ποδόσφαιρο και καθαρό μυαλό.

Στο 66’ ήρθε η στιγμή που περίμενε η Τούμπα. Ο Χρήστος Ζαφείρης πέρασε στο παιχνίδι, φορώντας τη φανέλα με το «20» του εμβληματικού Αντρέ Βιεϊρίνια και γνώρισε την αποθέωση. Ο διεθνής χαφ αντικατέστησε τον Μεϊτέ, ενώ την ίδια στιγμή ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε από τον τραυματισμό του και πήρε τη θέση του Γερεμέγεφ.

Ο ΠΑΟΚ πίεσε για το γκολ που θα του έδινε την πρόκριση πριν από τα πέναλτι, δημιούργησε φάσεις, αλλά του έλειψε ξανά το τελείωμα. Στο 81’ δεν κατάφερε να σκοράρει σε φάση τριών χρόνων με Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Τάισον έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, σε ένα διάστημα όπου ο Δικέφαλος είχε κλείσει τον Ατρόμητο στα καρέ του.

Στο 89’ ο Κοσέλεφ είπε «όχι» στην κοντινή κεφαλιά του Γιακουμάκη, μετά από σέντρα του Κένι, κρατώντας το 1-1 και οδηγώντας το ματς όχι στην παράταση, αλλά απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι, όπως προβλέπει ο κανονισμός.



Η... ρουλέτα των πέναλτι

Ήταν η δεύτερη φορά στην ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδας που η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι στην Τούμπα. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1993, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να παίρνουν την πρόκριση.

Η σειρά των πέναλτι:

Μιχαηλίδης 1-0

Τσακμάκης 1-1

Κένι 2-1

Γκαρθία 2-2

Κεντζιόρα 3-2

Παλμεζάνο 3-3

Τάισον 4-3

Μανσούρ 4-4

Γιακουμάκης 5-4

Καραμάνης απόκρουση

MVP: Ήταν γραφτό στο ντεμπούτο του ο Δημήτρης Μοναστηρλής να απογειωθεί στο πέμπτο πέναλτι και να στείλει τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου!

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Κοσέλεφ με τις αποκρούσεις του και την ασίστ ήταν ο κορυφαίος του Ατρόμητου, έστω και αν δεν μπόρεσε να αποκρούσει κάποιο πέναλτι.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Μέτριο έως κακό παιχνίδι από τον Μεϊτέ.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ με πενηντάρα μπαλιά από τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Τάσος Παπαπέτρου δεν είχε δύσκολη φάση. Το 1-1 του ΠΑΟΚ ο Γερεμέγεφ ήταν εντός όπως έδειξε και το ηιαυτόματο οφσάιντ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ είχε την απόλυτη υπεροχή, έχασε σωρεία ευκαιριών, αλλά βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 52' με γκολάρα του Μπάκου και βρήκε μόνο το γκολ της ισοφάρισης με τον Ζίβκοβιτς στο 54', έτσι το ματς πήγε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, όπου οι ασπρόμαυροι έμειναν ψύχραιμοι (5/5) και ο Μοναστηρλής απόκρουσε το πέναλτι του Καραμάνη.



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Μοναστηρλής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (66' Ζαφείρης) , Οζντόεφ (80' Καμαρά), Ζίβκοβιτς (86' Τσάλοφ), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (66' Γιακουμάκης).



Ατρόμητος: (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Κίνι, Ούρονεν, Σταυρόπουλο, Μασνούρ, Τσιγγάρας, Καραμάνης, Γιουμπιτάνα (71' Γκαρθία), Μίχορλ (87' Παλμεθάνο), Μπάκου (92΄Τσακμάκης), Τσαντήλας.