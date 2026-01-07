Ο Παναιτωλικός στα 100 χρόνια του ιδρύει τμήμα για άτομα με ειδικές ανάγκες!

Μια σημαντική είδηση που δείχνει την διάσταση του Παναιτωλικού ως σύλλογος προέκυψε κατά την παρουσίαση του βιβλίου, του παλαιμάχου άσου της ομάδας Βασίλη Σταρακά, που ουσιαστικά άνοιξε και την αυλαία εορτασμών των 100 χρόνων!

Συγκεκριμένα στο περιθώριο της παρουσίασης του βιβλίου «Η φανέλα με το νούμερο 5», τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον ερασιτέχνη Παναιτωλικό, προέκυψε και μια σημαντική είδηση.

Συγκεκριμένα, σε μια κατάμεστη αίθουσα, η κυρία Χρύσα Κοντούρη, υπεύθυνη θεμάτων Παιδείας, Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Ερασιτέχνη, αποκάλυψε πως σύντομα προχωρά η δημιουργία τμήματος στον σύλλογο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Όπως τόνισε πρόκειται για ένα τμήμα για άτομα με αναπηρία σε διεθνή πρότυπα με παραολυμπιακά αθλήματα και σύντομα θα υπάρξουν περισσότερες ανακοινώσεις.

