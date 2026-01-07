Live TV: Παρουσίαση βιβλίου με αφορμή τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού

Παρακολουθήστε σε live μετάδοση από το κανάλι της ΠΑΕ Παναιτωλικός την παρουσίαση του βιβλίου «Η φανέλα με το νούμερο 5», του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Βασίλη Σταρακά.

Η ΠΑΕ Παναιτωλικός ανέλαβε την έκδοση του βιβλίου «Η φανέλα με το νούμερο 5» που αποτελεί μια μοναδική καταγραφή βιωμάτων και αναμνήσεων του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Βασίλη Σταρακά.

Η παρουσίαση του βιβλίου γίνεται την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (πρώην κτίριο Τράπεζας Ελλάδος).

Θα τη συντονίσει ο δημοσιογράφος Κωνσταντίος Χριστόφορoς Ρίγκος. Ομιλητές θα είναι ο συγγραφέας του Βασίλης Σταρακάς και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τσακίρης. Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει η δημοσιογράφος Ρούλα Φλώρου.

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώνουν ΠΑΕ Παναιτωλικός, Γ.Φ.Σ. Παναιτωλικός και Σύλλογος Παλαιμάχων, εντάσσεται στο πρόγραμμα εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου μας.

Τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου για την οικονομική ενίσχυση των ερασιτεχνικών αγωνιστικών τμημάτων του Συλλόγου.