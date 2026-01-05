Ο Ταξιάρχης Φούντας έκανε θεραπεία και είναι απίθανο να προλάβει το ματς Κυπέλλου του ΟΦΗ με τον Astera Aktor.

Ο ΟΦΗ έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει ένα τρόπαιο το περασμένο Σάββατο, στον τελικό του Super Cup με τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πλέον στρέφει την προσοχή της στο εντός έδρας ματς Κυπέλλου με τον Astera Aktor την ερχόμενη Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Σ' αυτό το παιχνίδι, εκτός απροόπτου, δεν θα παίξει ο Ταξιάρχης Φούντας. Ο διεθνής επιθετικός έχει ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, κάνει θεραπεία και ουσιαστικά δίνει μάχη για να προλάβει το ματς πρωταθλήματος με τους Αρκάδες, επίσης στο Ηράκλειο, στις 11 του μήνα.

Ο Φούντας μπήκε αλλαγή στο ματς με τον Ολυμπιακό, αλλά ένιωσε ενοχλήσεις κι αντικαταστάθηκε από τον Ισέκα. Είχε τραυματιστεί στο ματς με την ΑΕΚ κι έσφιξε τα δόντια για να παίξει στον τελικό του Super Cup.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΟΦΗ για την προετοιμασία: «Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, η ομάδα μας άρχισε την προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τον Asteras AKTOR, για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Όσοι αγωνίστηκαν στον τελικό του Betsson Super Cup, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού, έκανε θεραπεία.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (6/1), στις 11:00».

