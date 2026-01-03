Ο ΟΦΗ στη συνέχεια του ματς με την ΑΕΚ έβαλε... δύσκολα στον Ολυμπιακό στο Super Cup, αλλά του έλειψε το γκολ και πλέον το ζητούμενο είναι να μην χάσει το δρόμο του.

Το ποδόσφαιρο ήταν «σκληρό» με τον ΟΦΗ τόσο στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 όσο και στο πρώτο του 2026. Οι Κρητικοί, στα πιο… σοβαρά τους ματς μετά την αντικατάσταση του Μίλαν Ράσταβατς από τον Χρήστο Κόντη, ηττήθηκαν από την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» με ανατροπή και έχασαν το Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο, κόντρα στον Ολυμπιακό καθώς «λύγισαν» στην παράταση.

Τα παιχνίδια σε Νέα Φιλαδέλφεια και Ηράκλειο είχαν δύο κοινές συνισταμένες. Από τη μία ήταν η διάταξη με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, που βγήκε απόλυτα στον Έλληνα τεχνικό, και από την άλλη η «σπατάλη» των μεγάλων ευκαιριών.

Κόντρα στον Δικέφαλο, ο Όμιλος προηγήθηκε από το 2ο λεπτό και θα μπορούσε να βρει δεύτερο γκολ στο δοκάρι του Σενγκέλια και στις μεγάλες ευκαιρίες των Σαλσέδο και Νους. Ένα γκολ μέσα στην έδρα της ΑΕΚ δύσκολα είναι αρκετό για να πάρεις αποτέλεσμα ως φιλοξενούμενος…

Στο μεγάλο «ραντεβού» με τους Πειραιώτες για το Super Cup, ο ΟΦΗ δεν είχε καμία σχέση τόσο με την εικόνα του στο ματς του Φαλήρου πριν από έναν μήνα όσο και με εκείνη στον τελικό του Κυπέλλου τον περασμένο Μάιο, κάνοντας πολύ πιο… αισθητή την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά, αξιοσημείωτο είναι πως από το ματς έλειψε πολύ ο Ζήσης Καραχάλιος, ο οποίος θα προσέφερε πολλά ανασταλτικά και στο κομμάτι των ανακτήσεων.

Οι παίκτες του ΟΦΗ τα έδωσαν όλα για να φανούν αντάξιοι της δυναμικής παρουσίας των Ομιλιτών, αλλά βρήκαν απέναντί τους τον εξαιρετικό Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος κράτησε το μηδέν στις μεγάλες ευκαιρίες των Σαλσέδο, Φούντα και Ισέκα για το 1-1, σε φάση όπου ο Βέλγος επιθετικός δεν «σιγούρεψε» το γκολ, κάνοντας πάσα προς τον αμαρκάριστο Θεοδοσουλάκη.

Η πρόοδος και οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Η αγωνιστική βελτίωση του ΟΦΗ, σε σχέση με την ομάδα-φάντασμα που είδαμε στα περισσότερα ματς στο πρώτο μέρος της σεζόν, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ωστόσο, όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο Χρήστος Κόντης, στο ποδόσφαιρο μετράει μόνο το αποτέλεσμα, ειδικά από τη στιγμή που κρίνεται τίτλος.

Η αγωνιστική εικόνα του Ομίλου δείχνει πως είναι στον σωστό δρόμο και σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με ομάδα που αξίζει να βρίσκεται στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα και μόλις στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη. Στο ποδόσφαιρο οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και ο ΟΦΗ πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει και να εξελίσσει αυτό που έχει στο μυαλό του ο Χρήστος Κόντης. Αυτό «φωτογραφίζεται» σε τρεις φάσεις της παράτασης μέσα σε διάστημα μικρότερο των 15 λεπτών.

Οι Κρητικοί βρέθηκαν να «κυνηγούν» το σκορ από «φθηνό» πέναλτι που έκανε στο 93’ ο άπειρος, αλλά μέχρι τότε εκ των κορυφαίων του αγώνα, Κωνσταντίνος Κωστούλας , με ένα άτσαλο μαρκάρισμα.

βρέθηκαν να «κυνηγούν» το σκορ από «φθηνό» πέναλτι που έκανε στο 93’ ο άπειρος, αλλά μέχρι τότε εκ των κορυφαίων του αγώνα, Κωνσταντίνος , με ένα άτσαλο μαρκάρισμα. Στο 99’ ο Ισέκα δεν έδωσε την μπάλα στον Θεοδοσουλάκη , που είχε «πιάτο» την εστία, και ο Τζολάκης απέτρεψε το 1-1.

δεν έδωσε την μπάλα στον , που είχε «πιάτο» την εστία, και ο απέτρεψε το 1-1. Στο 107’ τελείωσαν όλα από μία στατική φάση, όταν ο Μουζακίτης εκτέλεσε το φάουλ, ο Χριστογεώργος έκανε άστοχη έξοδο και ο… απρόβλεπτος πρωταγωνιστής Καλογερόπουλος διαμόρφωσε το 2-0. Υπενθυμίζουμε πως και το γκολ της ανατροπής της ΑΕΚ προήλθε από «στημένη» μπάλα, και πιο συγκεκριμένα από κόρνερ του Μαρίν και κεφαλιά του Γιόβιτς.

Το 3-0 είναι σκορ που δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του ΟΦΗ στο μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό. Όμως, όταν παίζεις με ομάδα επιπέδου Champions League, νομοτελειακά θα πληρώσεις τα λάθη σου. Το «στοίχημα» πλέον για τους Κρητικούς είναι να μη χάσουν τον δρόμο τους από αυτές τις ήττες και να συνεχίσουν να «χτίζουν» αυτό που είδαμε κόντρα στον Δικέφαλο και τους Πειραιώτες. Παράλληλα, έχει ενδιαφέρον το κατά πόσο ο Χρήστος Κόντης θα επιμείνει στη διάταξη με τριάδα στα στόπερ ή αν αυτή επιλέχθηκε λόγω… ειδικών συνθηκών, απέναντι σε ομάδες τόσο μεγάλης δυναμικής.

Μέσα σε οκτώ ημέρες, ο ΟΦΗ έχει δύο σημαντικά ματς με τον Αστέρα AKTOR στο Παγκρήτιο Στάδιο: αρχικά σε μονό ματς πρόκρισης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας (7/1, 17:00) και εν συνεχεία για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League (11/1, 17:30). Σε αυτά καλείται να βγάλει αντίδραση και να δείξει πως οι εμφανίσεις με ΑΕΚ και Ολυμπιακό δεν ήταν… φωτοβολίδα, αλλά δείγμα από τα προσεχώς.