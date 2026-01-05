Η Κηφισιά ανακοίνωσε την παραχώρηση του Παύλου Παντελίδη στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός με μεταγραφή, προς πλήρη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta.

Από τις 2 Ιανουαρίου είχατε διαβάσει στο ρεπορτάζ του Gazzetta πώς ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να εντάξει άμεσα στο ρόστερ του τον Παύλο Παντελίδη. Όπερ και εγένετο και το απόγευμα της Δευτέρας η Κηφισιά με ένα μακροσκελές post της, όπου ευχαριστούσε τον Έλληνα επιθετικό για την προσφορά του και την εν γένει παρουσία του στον σύλλογο, επισημοποίησε το ότι θα βρεθεί από τώρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παντελίδης διανύει ονειρική σεζόν με 13 εμφανίσεις στη Stoiximan Super League 1 με 7 γκολ και 1 ασίστ, ενώ έχει αποδειχθεί και σκόρερ μεγάλων παιχνιδιών, καθώς βρήκε δίχτυα στους αγώνες με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, τόσο στη Νεάπολη, όσο και στο Φάληρο.

Θυμίζουμε πως στο πλαίσιο της πρόωρης μετακόμισης του Παύλου Παντελίδη στο Κορωπί αναμένεται να ακολουθήσει το αντίστροφο δρομολόγιο ο Πορτογάλος εξτρέμ, Μιγκέλ Ταβάρες, ενώ μένει να φανεί εάν θα υπάρξει επιπλέον έμψυχο αντάλλαγμα.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την παραχώρηση του Παύλου Παντελίδη στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός με μεταγραφή.

Η παρουσία του Παύλου στην Κηφισιά συνδυάστηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια, χάρη (και) στα κρίσιμα γκολ που πέτυχε.

Οι στιγμές που ζήσαμε όλοι στην Καλαμάτα την περσινή αγωνιστική περίοδο θα μας μείνουν αξέχαστες, με τον Παύλο Παντελίδη να είναι ο πρωταγωνιστής μιας επιτυχίας που θα μνημονεύεται για χρόνια.

Η εργατικότητα που επέδειξε από την πρώτη μέρα, ο επαγγελματισμός, αλλά κυρίως ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του, κυρίως τις δύσκολες στιγμές, είναι αυτά που τον ξεχώρισαν, τον βοήθησαν να εξελιχθεί και να μετατραπεί σε βασικό στέλεχος της ομάδας.

Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Πρίτσας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνονται την ανάγκη να τον ευχαριστήσουν θερμά για όσα σπουδαία προσέφερε στον σύλλογο και να του ευχηθούν κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του.