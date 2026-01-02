Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να εντάξει άμεσα στο ρόστερ του τον Παύλο Παντελίδη.

Μετά τον Ανδρέα Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης αναμένεται να μετακομίσει από τον Ιανουάριο στο Κορωπί! Όπως είχατε διαβάσει ήδη στο Gazzetta ήταν... ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο ο Έλληνας ακραίος επιθετικός να πάει από τώρα στον Παναθηναϊκό και πλέον όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μας αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Θυμίζουμε πως το Τριφύλλι επένδυσε περισσότερα από από 3 εκατομμύρια τον περασμένο Οκτώβριο για να αγοράσει «πακέτο» τους Τεττέη - Παντελίδη από την Κηφισιά σε ένα deal αλά... Τζόρτζεβιτς - Γιαννακόπουλου. Το αρχικό πλάνο ήταν ο 24χρονος φορ να ενταχθεί άμεσα στο Τριφύλλι και ο 23χρονος εξτρέμ να πάει από το καλοκαίρι, όμως τελικά οι άνθρωποι των Πράσινων βλέποντας τα «όργια» που κάνει αποφάσισαν να τον φέρουν άμεσα στο Κορωπί.

Εκτός από τον Τεττέη ο Παντελίδης θα «επανενωθεί» και με τον επί σειρά ετών τεχνικό διευθυντή του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος γνωρίζει άψογα και τους δυο διεθνείς επιθετικούς.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta στο πλαίσιο της άμεσης μετακίνησης του Παντελίδη στον Παναθηναϊκό στο ισχύον deal αναμένεται να προστεθούν και έμψυχα ανταλλάγματα. Στα Βόρεια Προάστια υπάρχει μεγάλη εκτίμηση για τον Ντανιέλ Μαντσίνι, η περίπτωση του οποίου μόνο εύκολη δεν είναι, ενώ είναι πιθανό να μετακόμισει στο Ζηρίνειο ο Πορτογάλος εξτρέμ Μιγκέλ Ταβάρες, ο οποίος τελικά δεν πήγε στον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο του deal για τον Σωτήρη Κοντούρη.

Ο Παντελίδης διανύει ονειρικό σεζόν με 13 εμφανίσεις στη Stoiximan Super League με 7 γκολ και 1 ασίστ, ενώ έχει αποδειχθεί και σκόρερ μεγάλων παιχνιδιών, καθώς βρήκε δίχτυα στους αγώνες με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, τόσο στη Νεάπολη, όσο και στο Φάληρο.