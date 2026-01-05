Παναθηναϊκός: Προτάθηκε ο Λιβάι Γκαρσία, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο
Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος αγωνίζεται στη Σπαρτάκ Μόσχας, έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό.
Μετά τον τραυματισμό του Σίριλ Ντέσερς, που θα μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες, οι Πράσινοι αναζητούν σέντερ φορ και ο 28χρονος άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ φαίνεται να πληροί τα κριτήρια του Ράφα Μπενίτεθ, καθώς μπορεί να ηγηθεί της γραμμής κρούσης του Τριφυλλιού για το υπόλοιπο της σεζόν.
Η Σπαρτάκ Μόσχας με τη σειρά της είναι έτοιμη να τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού μαζί με οψιόν αγοράς, ενώ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να καλύψει πλήρως τον ετήσιο μισθό του, που ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Η διοίκηση των Πρασίνων, όπως ανέφερε ο ίδιος ρεπόρτερ, αξιολογεί την οικονομική διάσταση της πρότασης, αλλά και την αγωνιστική αξία του παίκτη, καθώς η ενίσχυση της επίθεσής της είναι επιτακτική ανάγκη για τη συνέχεια της σεζόν.
