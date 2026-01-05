Τριπλή αποχώρηση από τον Βόλο
Την πόρτα της εξόδου από τον Βόλο είδαν συνολικά τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ήταν στα πλάνα του Φεράντο και αποφασίστηκε να αποχωρήσουν από το κλαμπ ως ελεύθεροι.
Ο λόγος για τους Αντεμπάγιο Αντελέγε, Δομήνικο Προύντζο και Γιώργο Λαγωνίδη, οι οποίοι αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Ο δεύτερος βέβαια, όπως είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta, είναι κοντά στη Β' ομάδα του Ολυμπιακού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση των συμβολαίων της με τους Adebayo Adeleye, Δομίνικο Προύντζο και Γιώργο Λαγωνίδη, τους οποίους ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και τους εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του»
