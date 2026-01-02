Ολυμπιακός Β': Μετά τον Βαρσάμη πιθανή και η απόκτηση των Ζαρζάνα - Προύντζου
Μετά το deal για τον Βαρσάμη της ΑΕΛ Novibet θα υπάρξει και συνέχεια ως προς τον Ολυμπιακό Β'. Ο 18χρονος Βαρσάμης βέβαια προορίζεται και για την U19 και για το τμήμα της β' ομάδας. Ο πειραϊκός σύλλογος έχει κάνει διεργασίες με την προοπτική να εντάξει στο ρόστερ της β' ομάδας τόσο τον 23χρονο Ισπανό εξτρέμ Ζαρζάνα, που έμεινε ελεύθερος από τον Βόλο, όσο και τον 22χρονο κεντρικό χαφ, Γιώργο Προύντζο.
Ο Αντόνιο Ζαρζάνα είχε στον Βόλο 9 αγώνες με 2 γκολ και 1 ασίστ. Ο Προύντζος από την άλλη είχε συμμετοχή σε 3 αγώνες με την πρώτη ομάδα του Βόλου.
