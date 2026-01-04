Η Κηφισιά ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Κριστόφ Βαζέχα και τη θέση του στην Κ19 της ομάδας αναμένεται να αναλάβει ο Νίκος Κούστας.

Η Κηφισιά προχωρά στην αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας της Κ19, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κριστόφ Βαζέχα. Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε δημόσια τον άλλοτε άσο του Παναθηναϊκού και στο εξής αναμένεται να πορευθεί έχοντας στον πάγκο του τον Νίκο Κούστα.

Είναι ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τις πιο ιστορικές στιγμές της Κηφισιάς τα τελευταία χρόνια. Ο 41χρονος προπονητής ήταν εκείνος που οδήγησε την ομάδα στην πρώτη του άνοδο σε επαγγελματική κατηγορία, πετυχαίνοντας την ιστορική μετάβαση από τη Γ’ Εθνική στη Super League 2.

Πρόκειται για έναν τεχνικό που γνωρίζει άριστα τη φιλοσοφία και τη δομή του συλλόγου. Ανέλαβε την Κηφισιά τον Σεπτέμβριο του 2019 και αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2022, όταν οι δυο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους. Στο μεταξύ διατηρούσαν άριστες σχέσεις και στην επιστροφή του στο Ζηρίνειο, την περασμένη σεζόν, ως προπονητής της ΑΕΚ Β' ο Νίκος Κούστας τιμήθηκε για τη συνεισφορά του από τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Χρήστο Πρίτσα.



Η ανακοίνωση της ομάδας

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος είχε την τεχνική ηγεσία της Κ19 τη φετινή σεζόν. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στον σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε καλό στη συνέχεια της καριέρας του.