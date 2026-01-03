Ο Κριστόφ Βαζέχα θα αποτελέσει παρελθόν από την Κ19 της Κηφισιάς και θα αντικατασταθεί από τον προπονητή που ανέβασε την ομάα από τη Γ' Εθνική, Νίκο Κούστα.

Ένα γνώριμο μέλος με τεράστια προσφορά επιστρέφει στην «οικογένεια» της Κηφισιάς. Ο λόγος για τον Νίκο Κούστα, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Κριστόφ Βαζέχα στον πάγκο της Κ19 του συλλόγου.

O 41χρονος κόουτς ήταν ο προπονητής που οδήγησε το κλαμπ των Βορείων Προαστίων για πρώτη φορά σε επαγγελματική κατηγορία, καθώς μαζί πανηγύρισαν την άνοδο από τη Γ' Εθνική στη Super League 2 και συνεπώς έχει αφήσει μεγάλο αποτύπωμα στο σύλλογο.

Ο Έλληνας τεχνικός ανέλαβε την Κηφισιά τον Σεπτέμβριο του 2019 και αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2022, όταν οι δυο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους. Μάλιστα στην επιστροφή του στο Ζηρίνειο, την περασμένη σεζόν, ως προπονητής της ΑΕΚ Β' τιμήθηκε από τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Χρήστο Πρίτσα.

Εκτός από την Κηφισιά και τη Β' Ομάδα του Δικεφάλου o Koύστας έχει εργαστεί στον Πανιώνιο και στον ΠΑΣ Γιάννινα, τον οποίο ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή και αποχώρησε μετά από 10 ματς.

Ο Πολωνός Legend του Παναθηναϊκού ανέλαβε τους «μικρούς» του συλλόγου των Βορείων Προαστίων τον περασμένο Ιούνιο, όμως οι δυο πλευρές δεν θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. H K19 της Κηφισιάς είναι στη 13η θέση με συγκομιδή 6 βαθμών.