Το μέχρι στιγμής πρόσημο για τις οκτώ μεταγραφικές προσθήκες που έκανε η ΑΕΚ το καλοκαίρι, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να έχει επιτυχημένες επιλογές στην πλειοψηφία τους.

Κάθε μεταγραφή κρίνεται όπως είναι σωστό και απόλυτα λογικό στο τέλος κάθε σεζόν. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα για τον οποιονδήποτε λόγο μια μεταγραφή μπορεί να αρχίσει να αποδίδει από τη δεύτερη σεζόν σε μια ομάδα. Αυτά ως εισαγωγή στην προσπάθεια να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό των μεταγραφικών προσθηκών που έκανε η ΑΕΚ το καλοκαίρι που μας πέρασε έχοντας φτάσει ουσιαστικά στου δρόμου τα μισά.

Η σεζόν για την ΑΕΚ εξελίσσεται ως τώρα εξαιρετικά. Οι κιτρινόμαυροι προσπέρασαν πριν τα Χριστούγεννα στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα, βρίσκονται ήδη στα προημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ έχουν εξασφαλίσει ήδη τη θέση τους στους 16 του Conference League και περιμένουν με το νέο έτος να μάθουν τον αντίπαλό τους στη διοργάνωση.

Το έργο του Μάρκο Νίκολιτς πιάνει τόπο, ενώ εξίσου πετυχημένο κρίνεται και αυτό του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος μαζί φυσικά με τον Σέρβο τεχνικό υλοποίησαν τον αγωνιστικό σχεδιασμό το καλοκαίρι, ξεκινώντας να χτίζουν ένα πρότζεκτ που όπως έχει πει και ο ίδιος ο Καταλανός έχει ορίζοντα τρεις μεταγραφικές περιόδους.

Τι έχουν προσφέρει λοιπόν μέχρι στιγμής οι Φιλίπε Ρέλβας, Τζέιμς Πένραϊς, Ραζβάν Μαρίν, Δημήτρης Καλοσκάμης, Ντέρεκ Κουτέσα, Λούκα Γιόβιτς, Μάρκο Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο και τι πρόσημο μπαίνει στον καθένα ως τώρα;

Φιλίπε Ρέλβας

Από τις πιο επιτυχημένες φετινές μεταγραφές της ΑΕΚ ο 25χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έχει ταιριάξει άψογα με τον Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας, παίζοντας ως αριστερός στόπερ. Εξαιρετικός στο build up όντας καλός χειριστής της μπάλας, δυνατός στις διεκδικήσεις στον αέρα καθώς εκμεταλλεύεται το ύψος του, ενώ απειλεί και στα επιθετικά στημένα. Μετράει 26 εμφανίσεις και δύο γκολ. Το πρόσημο θετικό.

Τζέιμς Πένραϊς

Ο 26χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ χρειάστηκε αρκετό χρόνο προσαρμογής με το που ήρθε το καλοκαίρι φεύγοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του μακριά από την πατρίδα του. Έχει αποδείξει τις επιθετικές του αρετές και το καλό αριστερό πόδι που διαθέτει στα ανεβάσματα, ωστόσο για την ώρα δεν έχει κάνει το κάτι παραπάνω. Μετράει 24 συμμετοχές και μία ασίστ. Το πρόσημο ουδέτερο για την ώρα.

Ραζβάν Μαρίν

Με το που υπέγραψε, μπήκε αμέσως στην αγωνιστική εξίσωση του Νίκολιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής κάνοντας εντυπωσιακές εμφανίσεις στα καλοκαιρινά προκριματικά. Στην πορεία ο 29χρονος Ρουμάνος χαφ είχε μια κάμψη, όμως στη συνέχεια το ξαναβρήκε και αποτελεί βασικό παρτενέρ του Πινέδα στο κέντρο, προσφέροντας και ανασταλτικά και δημιουργικά, αλλά και με τα χτυπήματά του στις στατικές φάσεις. Μετράει 27 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ. Το πρόσημο θετικό.

Δημήτρης Καλοσκάμης

Το ταλέντο του έκανε το καλοκαίρι την ΑΕΚ να δαπανήσει κάτι παραπάνω από 1 εκατ. ευρώ, με τον Νίκολιτς να βλέπει στο πρόσωπό του μεγάλο μέλλον. Τον πίστεψε και το απέδειξε με τον χρόνο που του έχει δώσει. Ο 20χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός, ξεπέρασε την ατυχία με τον τραυματισμό του το καλοκαίρι και έχει εμφανίσει ποδοσφαιρικό θράσος. Μετράει 17 συμμετοχές με τρία γκολ και τρεις ασίστ. Το πρόσημο θετικό.

Ντέρεκ Κουτέσα

Ο 28χρονος Ελβετός εξτρέμ είχε ως μεγάλο ατού την ταχύτητα και τα τελειώματα συγκλίνοντας από τα αριστερά. Κάτι που έχει φροντίσει να το εκμεταλλευτεί στην ΑΕΚ και να βοηθήσει σημαντικά κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με κρίσιμα γκολ στα προκριματικά και στη League Phase του Conference League. Τελευταία ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, αλλά έχει επιστρέψει και ξαναβρίσκει ρυθμό. Μετράει 21 συμμετοχές με πέντε γκολ και δύο ασίστ. Το πρόσημο θετικό.

Λούκα Γιόβιτς

Ο Νίκολιτς τον έπεισε το καλοκαίρι να αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ. Δεν είναι και εύκολο ένας φορ της κλάσης του 28χρονου Σέρβου να πάρει την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα. Ο ίδιος έψαχνε την επανεκκίνηση και παρότι αρχικά πέρασε κάποιο διάστημα μέχρι να βρει τον βηματισμό του, πλέον έχει ξεκινήσει να σκοράρει με συχνότητα, δείχνοντας την κλάση και την ποιότητά του. Ήδη σε 24 συμμετοχές μετράει 11 τέρματα και μία ασίστ. Το πρόσημο θετικό.

Μάρκο Γκρούγιτς

Ο 29χρονος Σέρβος χαφ υπέγραψε ως ελεύθερος στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου όταν η ΑΕΚ ήθελε να προσθέσει έναν παίκτη στα χαφ μπροστά από τους στόπερ. Ήταν εμφανές εξ αρχής ότι ήθελε αρκετό χρόνο καθώς η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού για μια ολόκληρη σεζόν ήταν αδύνατο να μην τον είχε επηρεάσει. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχει καταφέρει να «κουμπώσει» στο σύνολο. Μετράει 18 συμμετοχές. Το πρόσημο αρνητικό.

Ζοάο Μάριο

Αποτέλεσε μια από τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στην ΑΕΚ στο φινάλε των μεταγραφών και αποκτήθηκε με δανεισμό. Ο 32χρονος Πορτογάλος άσος διαθέτει βαρύ βιογραφικό. Σαφώς και ήθελε χρόνο προσαρμογής στο ξεκίνημα, ωστόσο το τελευταίο δίμηνο παίζοντας βασικός στο πρωτάθλημα καθώς δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα αρχίζει και «δένει» με την ομάδα. Μετράει 16 συμμετοχές, με δύο γκολ και μία ασίστ. Το πρόσημο ουδέτερο για την ώρα.